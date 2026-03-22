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新北大巨蛋選址受關注 蘇巧慧：支持落腳樹林、仍須完整評估

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影

新北大巨蛋選址議題持續發酵，藍營民代點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是樹林區委員，應站出來發聲，蘇巧慧今表示，自己身為樹林區立法委員，當然支持重大建設爭取落腳樹林，但整體規畫仍須回歸專業評估，審慎推動。

國民黨新北市長參選人李四川日前表示，大巨蛋應設於交通便利的地方，而國民黨議員洪佳君則點名蘇巧慧，指其是樹林區立委應站出來發聲，蘇今出席五股集福宮福德爺重建上樑大典，受訪時指出大巨蛋屬於重大公共建設，從土地取得、交通動線到後續營運，都必須納入完整評估，不能僅以單一條件決定設址。她強調，除專業評估外，也應重視工程過程對在地居民可能帶來的影響，包含交通負荷、生活環境改變等，都需要事前充分溝通。

她表示，市府在推動相關規畫時，應確保資訊透明，讓地方居民清楚了解計畫內容，並透過溝通凝聚共識，才能讓重大建設真正帶動地方發展，而非造成新的爭議。

蘇巧慧強調，大巨蛋若能在完善評估與溝通基礎上推動，才能兼顧城市發展與市民權益，成為帶動產業與區域成長的重要建設。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今出席五股集福宮福德爺重建上樑大典。記者張策／攝影

洪佳君 李四川 新北

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