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雪梨魚市場考察 侯友宜：借鏡經驗、持續翻轉新北市場

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜赴澳洲雪梨參觀魚市場，借鏡國際經驗，持續翻轉新北市場。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜赴澳洲雪梨參觀魚市場，借鏡國際經驗，持續翻轉新北市場。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜澳洲考察之行，前往全新開幕的雪梨魚市場。侯友宜說，該市場不僅是南半球最大、全球第三大的海鮮市場，整潔、明亮的空間，能讓消費者更安心，而建築設計結合自然景觀及在地文化特色，能吸引更多觀光客，這些都是新北市推動市場改造時思考的方向。

澳洲政府斥資逾8億澳元改建雪梨魚市場，今年1月啟用，建築採用大量玻璃，形成光影效果，以魚鱗和漣漪為設計靈感的屋頂，造型獨特且具綠能效果，設置太陽能板及雨水過濾系統。內部則結合拍賣場、批發市場、零售和辦公空間，設有室內及戶外用餐區，幾乎所有攤位都可使用電子支付

侯友宜指出，國外市場改建案例及經營管理模式可做為參考，新北市在他任內積極推動傳統市場優化，自2019年啟動市場改造與改建計畫以來，至今投入近70億元經費，完成15座市場改造工程，並同步啟動10座市場新建與改建作業，成果已逐步展現。

侯友宜舉例，為促進漁港及周遭經濟發展，市府推動龜吼漁港漁夫市集改建，拆除原本以貨櫃搭設的簡易市集，於原址重建。新市集外觀以在地特產「萬里蟹」為意象，成為新的打卡地標，也提供更舒適的消費環境。攤位面積相較於舊漁市，擴大約1.5倍，用餐區採用挑高、面海設計，並設有戶外觀海平台，讓遊客在購物與用餐之餘也能欣賞海港美景。2025年4月27日開幕至今，已有220萬人次到訪。

新北市府說，今年也將完成三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程。新莊興化與汐止中正市場力拚年底前改建完工，透過空間優化與機能升級雙軌並行，全面提升購物環境與服務品質，為市場注入嶄新活力。

市府強調，將持續以「整齊、明亮、品牌化、現代化」推動市場轉型，目標2030年累計完成30座市場的改建與改造，讓新北市場成為城市品牌、文化傳承及都市再生的重要空間。

新北市長侯友宜赴澳洲雪梨參觀魚市場，借鏡國際經驗，持續翻轉新北市場。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜赴澳洲雪梨參觀魚市場，借鏡國際經驗，持續翻轉新北市場。圖／新北市政府提供

澳洲 傳統市場 電子支付

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