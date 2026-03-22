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守護新北82萬長者 侯友宜澳洲參訪汲取創新失智照護經驗

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨參訪國際知名高齡與失智照護機構「漢蒙全方位照護公司」（HammondCare），借鏡國外經驗，要給新北82萬長輩更好的照顧。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨參訪國際知名高齡與失智照護機構「漢蒙全方位照護公司」（HammondCare），借鏡國外經驗，要給新北82萬長輩更好的照顧。圖／新北市政府提供

新北有82萬名長者，規模是全台各縣市之最，因應全球高齡化與失智症人口增加趨勢，新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨參訪國際知名高齡與失智照護機構「漢蒙全方位照護公司」（HammondCare），透過實地交流與觀摩，深入了解國際失智照護發展趨勢，為新北推動長照3.0及失智友善城市政策汲取重要經驗。

侯友宜一行人3月16日至3月26日出訪澳洲，前往布里斯本、雪梨及墨爾本3座城市，拜會政府部門、產業及民間組織，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流，也與新北市議長蔣根煌率領的議會訪團，一同拜訪當地議會及僑界人士。

侯友宜指出，全球各城市皆面臨人口高齡化與長照需求快速成長的挑戰，新北作為全國人口最多的城市之一，更需要積極與國際交流，學習先進國家的照護理念與制度設計。參訪不僅是城市治理經驗的交流，更希望從其長期深耕失智照護的實務經驗中，尋找適合台灣都市型社會發展的照護模式。

漢蒙全方位照護公司為澳洲具代表性的非營利機構，有超過90年服務歷史。此次參訪的Wahroonga據點為專門提供失智症長者照護的公寓型機構，透過「家」的概念打造生活空間，包含家庭式中央廚房、開放且易辨識的生活動線、安全可使用的陽台空間，以及共享起居與休憩環境。透過環境設計支持失智長者維持日常生活能力與自主性，使照護環境更貼近長者熟悉的日常生活。

新北市衛生局表示，長照政策需要結合城市規畫與社區環境設計。漢蒙公司透過「生活化照護」與「環境支持」的理念，讓失智者能在熟悉且具社會互動的環境中維持生活尊嚴，對新北市發展都市型失智照護模式具重要啟發。

衛生局說明，澳洲參訪成果將納入新北市長照政策與設施規畫重要參考，未來將持續導入國際經驗，思考如何結合都市空間與專業照護服務，打造讓長者安心生活、家庭放心托付的高齡友善城市。

新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨參訪國際知名高齡與失智照護機構「漢蒙全方位照護公司」（HammondCare），借鏡國外經驗，要給新北82萬長輩更好的照顧。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨參訪國際知名高齡與失智照護機構「漢蒙全方位照護公司」（HammondCare），借鏡國外經驗，要給新北82萬長輩更好的照顧。圖／新北市政府提供

墨爾本 蔣根煌 澳洲

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