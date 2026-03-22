全台首座在新北烏來 業者：纜車是發展觀光利器

新北烏來區擁有全台第一座觀光纜車，加上國內僅存的台車鐵道，還有林業、泰雅文化，形成當地特有的觀光特色。新北雲仙樂園位於烏來瀑布頂端，被眾山環繞與世隔絕，遊客無法開車抵達，搭乘纜車橫跨南勢溪是進入園區唯一方式，這段航程不僅可近距離俯瞰烏來瀑布，還能飽覽南勢溪壯闊峽谷風光，更添山林神秘氛圍。

雲仙樂園行銷總監高勳國說，日治時期雲仙樂園原是伐木林場，工人仰賴簡易型纜車上山工作，光復後由當地仕紳接管，集資開發作為遊樂園，找來日本索道株式會社將原有纜車改造為載客19人座空中纜車，民國57年正式營運。

「這是全台第一座觀光空中纜車，半世紀以來保持零事故紀錄。」高勳國說，烏來山區交通運輸不便，纜車橫跨南勢溪兩岸高低落差達165公尺，建造挑戰高，仰賴當地泰雅族原住民一磚一瓦搭建完成。纜車營運至今近60年，一路保持零事故率，目前已演進至第6代，可乘坐71人、承重約5.9公噸。

高勳國指出，日本北海道函館、馬來西亞雲頂高原等地，都因為纜車而創造出揚名海內外的壯麗風光和觀光收益，纜車確實是發展觀光的利器。台灣正統觀光纜車僅有烏來、貓空、日月潭3處，是相當珍貴的資產，現今若要規畫興建纜車，成本、環評等各項條件愈來愈高。

高勳國不諱言，有段時間因為遊客量少，一年要賠本2000多萬經營，但經營團隊還是很用心，將安全放在第一位，也與當地觀光業者合作共好。

每年1月底至3月初是新北烏來櫻花季，雲仙樂園景致格外迷人。圖／雲仙樂園提供

每年1月底至3月初是新北烏來櫻花季，雲仙樂園景致格外迷人。圖／雲仙樂園提供

從山下纜車站到山上，全長385公尺，時間2分40秒。這段航程不僅可近距離俯瞰烏來瀑布，還能飽覽南勢溪壯闊峽谷風光，更添山林神秘氛圍。圖／雲仙樂園提供

每年1月底至3月初是新北烏來櫻花季，雲仙樂園景致格外迷人。圖／雲仙樂園提供

每年1月底至3月初是新北烏來櫻花季，雲仙樂園景致格外迷人。圖／雲仙樂園提供

從山下纜車站到山上，全長385公尺，時間2分40秒。這段航程不僅可近距離俯瞰烏來瀑布，還能飽覽南勢溪壯闊峽谷風光，更添山林神秘氛圍。圖／雲仙樂園提供

每年1月底至3月初是新北烏來櫻花季，雲仙樂園景致格外迷人。圖／雲仙樂園提供