「機退2.0」車格塗銷不清民眾誤停遭開單 議員曝申訴成功多籲做好配套

北市府近年推動「機車退出騎樓」政策，不過部分地區出現騎樓機退後停車格標線塗銷不完整或辨識不清導致民眾誤停遭開單裁罰，議員也發現，類似案例經申訴撤銷比例並不低，不僅增加行政成本也造成民眾不便，呼籲配套仍應更完善。市府表示，會加強巡檢，若發生類似狀況也會盡快派員做消除作業。

為改善市容並保障行人通行空間，交通局自2023年實施「淨空人行道騎樓機車專案」政策，逐步檢討取消市區道路人行道上機慢車停放區，並以挖設機車彎或將停車格調整至路側方式，以實體區隔人行道上人車動線，落實人本交通理念。

然而塗銷後停車格常不完整或辨識不清的情形，導致民眾誤判遭開單裁罰比例不低，根據統計，2023年申訴273件、123件申訴成功；2024年申訴262件、93件成功；2025年申訴202件、82件成功；2026年截至2月，已申訴34件、11件成功，議員詹為元說，「先開單、再申訴」情況，不僅增加行政機關的處理成本，也造成民眾時間與精神上負擔。

實際以市民大道推動機車退出騎樓的現場情況為例，現場仍可見騎樓內停放不少機車，原有機車停車格標線塗銷並不完整，標線仍清晰可見，詹認為，市府應全面盤點已實施機車退出騎樓路段，檢視原有停車格標線塗銷情形，針對標線不清或塗銷不完整處盡速改善，並研議加強現場告示或輔助標示，以降低民眾誤判情形。

停管處表示，會再於預定取消機慢車停放區周邊張貼公告施工及取消停車格位訊息，以強化現場告示，並於施工當日抄錄停放於現場機車牌照資訊，以做於日後取締申訴判斷依據，相關路段整頓完成後，會再行檢視沿線執行成果，以降低廢線浮出致用路人混淆情形。

停管處強調，已加強巡檢已異動路邊停車設施標線狀況，如發現廢線塗銷不清之情事，將派員辦理廢線塗（刨）除作業，倘涉人行道範圍，則將於新工處更新人行道時一併更新人行道鋪面，消除廢線反覆浮出可能性，浮出廢線會有明顯黑白斑駁痕跡，如不慎誤停，可申訴以維自身權益。

北市府近年推動「機車退出騎樓」政策，不過部分地區出現騎樓機退後停車格標線塗銷不完整或辨識不清導致民眾誤停遭開單裁罰，議員也發現，類似案例經申訴撤銷比例並不低，不僅增加行政成本也造成民眾不便，呼籲配套仍應更完善。圖／詹為元辦公室提供

北市府近年推動「機車退出騎樓」政策，不過部分地區出現騎樓機退後停車格標線塗銷不完整或辨識不清導致民眾誤停遭開單裁罰，議員也發現，類似案例經申訴撤銷比例並不低，不僅增加行政成本也造成民眾不便，呼籲配套仍應更完善。圖／詹為元辦公室提供