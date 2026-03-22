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跨域創作結合永續議題 共織宇宙展 新北市美術館登場

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據的裝置作品「算法‧韻律」。記者江婉儀／攝影
將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據的裝置作品「算法‧韻律」。記者江婉儀／攝影

新北市美術館昨舉行國際特展「共織宇宙」開幕儀式，新北市副市長朱惕之與阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）皆出席活動，展期至九月六日。適逢新北市美術館開館將滿一周年，展覽結合永續環境議題與跨域藝術創作，展現城市文化地標與全球對話的能量。

「共織宇宙」是托馬斯．薩拉切諾在台首次大型個展，展覽集結藝術家廿多年來橫跨藝術、科學與環境行動的重要創作成果，從蜘蛛網結構研究到大氣層實驗，探討人類與自然之間的關係。

藝術家以「蜘蛛」作為創作核心意象，在網上任何細微震動都會牽動整體，象徵全球氣候變遷與生態系統彼此交織的現實，引導觀眾跳脫以人類為中心的視角，思考未來如何與自然合作，而非消耗自然。

展覽中呈現多件代表性創作，包括以回收塑膠袋製成靠太陽熱能升空的「太陽能飛行博物館」、將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據的「算法‧韻律」等，都讓觀眾感受自然界彼此連動的關係。

朱惕之表示，氣候變遷是全球共同面對的挑戰，「共織宇宙」以藝術形式提出對環境未來的深刻提問，提醒人類並非孤立存在，而是與萬物共存於同一張網絡之中。另外，新北市美術館四月廿五日開館滿一周年，文化局將舉辦開館周年活動，邀請民眾共同見證重要里程碑。

文化局 藝術家 宇宙

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