聽新聞
0:00 / 0:00

北市就博會徵才 新鮮人盼起薪4萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會。記者許正宏／攝影
台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會。記者許正宏／攝影

六月畢業季倒數，北市府昨在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，一八八家企業釋出八四五九個工作機會，且高達百分之五十六職缺「無須經驗」，吸引許多人前來求職，然而大環境生活大不易，青年們期盼至少四萬元起薪。

此次博覽會「含金量」極高，瞄準科技研發與管理職缺，八十家上市上櫃公司共襄盛舉，其中指標企業鴻海精密的起薪中位數達四點八萬元，而南亞科技、京元電子年薪中位數破百萬，具優渥的績效分紅與年終獎金

南亞科技人力資源處長謝章志表示，受惠ＡＩ產業蓬勃發展，記憶體在這幾年將有大循環，總部在新北市泰山區，有一座全新晶圓廠正在興建，預計明年啟用落成，新廠人才需求達一千五百位，包含產品設計、製程開發、晶圓製造、各種製程設備及產線等人員。

一家半導體封裝測試業者直言，即使非理工科系學生也不用怕，公司有「非理工科系轉理工科系」的訓練制度，月薪四萬以上沒問題。

大學四年級葉姓學生表示，預計投入半導體產業，盼薪資至少四點五萬元，相較幾年前「大徵才時代」，學長姐不用相關科系就可進科技業，現在若沒台大、清大、中央、中興等「四大四中」學校，即使投履歷也很難進。

家住桃園的應屆畢業生溫先生表示，預計找尋軟體工程、資訊科技相關產業的前端工程師職缺，希望第一份工作待遇至少四萬元。

年終獎金 科系

延伸閱讀

AI、半導體攬才無極限 南亞新廠釋出1500個職缺、年薪中位數破百萬

老闆找不到員工？ 大學應屆畢業生：希望第一份工作4萬月薪起跳

蔣萬安也曾「懷疑人生」 自曝失業煎熬想賣車、換租小房省錢

新北校園就博會熱鬧登場 淡大首場初媒合率過半

相關新聞

北市就博會徵才 新鮮人盼起薪4萬元

六月畢業季倒數，北市府昨在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，一八八家企業釋出八四五九個工作機會，且高達百分之五十六職缺「無須經驗」，吸引許多人前來求職，然而大環境生活大不易，青年們期盼至少四萬元起薪。

跨域創作結合永續議題 共織宇宙展 新北市美術館登場

新北市美術館昨舉行國際特展「共織宇宙」開幕儀式，新北市副市長朱惕之與阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）皆出席活動，展期至九月六日。適逢新北市美術館開館將滿一周年，展覽結合永續環境議題與跨域藝術創作，展現城市文化地標與全球對話的能量。

中東戰火衝擊塑料供應 雙北籲民眾免驚慌：垃圾袋穩定供應

中東戰火影響石油運輸，塑膠原料供應傳出吃緊，引發市場搶購塑膠袋。台北市與新北市環保局今天表示，專用垃圾袋供應穩定，新北市...

國際永續藝術大展登場 新北市美術館「共織宇宙」今開展

新北市美術館今舉行國際特展「共織宇宙」開幕儀式，新北市副市長朱惕之與阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）皆出席活動，展期自3月21日至9月6日。適逢新北市美術館開館將滿一周年，本次展覽結合永續環境議題與跨域藝術創作，展現城市文化地標與全球對話的能量。

淡江大橋通車煙火怎麼放? 侯友宜赴澳洲雪梨拜會頂尖煙火團隊

淡江大橋預計今年5月正式通車，新北市府為優化「新北跨河煙火」活動品質並確保施放安全，市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨，拜會全球頂尖煙火設計團隊Foti International Fireworks。侯友宜強調，新北市不只有世界級的地標，更要有世界級的慶典，考察借鏡雪梨跨年煙火豐富經驗，結合淡江大橋地標特色，全面提升新北國際能見度。

台北市有翡翠水庫就不會缺水？ 蔣萬安舉一例打破外界想像

台北市長蔣萬安今出席台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇時表示，回顧民國91年一場大旱，打破外界對「有翡翠水庫就不會缺水」的想像，為此也推動了北市府自民國92年起的「供水管網改善中程計畫」，20年來台北市供水管網改善，已取得具體成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。