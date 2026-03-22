北市就博會徵才 新鮮人盼起薪4萬元

六月畢業季倒數，北市府昨在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，一八八家企業釋出八四五九個工作機會，且高達百分之五十六職缺「無須經驗」，吸引許多人前來求職，然而大環境生活大不易，青年們期盼至少四萬元起薪。

此次博覽會「含金量」極高，瞄準科技研發與管理職缺，八十家上市上櫃公司共襄盛舉，其中指標企業鴻海精密的起薪中位數達四點八萬元，而南亞科技、京元電子年薪中位數破百萬，具優渥的績效分紅與年終獎金。

南亞科技人力資源處長謝章志表示，受惠ＡＩ產業蓬勃發展，記憶體在這幾年將有大循環，總部在新北市泰山區，有一座全新晶圓廠正在興建，預計明年啟用落成，新廠人才需求達一千五百位，包含產品設計、製程開發、晶圓製造、各種製程設備及產線等人員。

一家半導體封裝測試業者直言，即使非理工科系學生也不用怕，公司有「非理工科系轉理工科系」的訓練制度，月薪四萬以上沒問題。

大學四年級葉姓學生表示，預計投入半導體產業，盼薪資至少四點五萬元，相較幾年前「大徵才時代」，學長姐不用相關科系就可進科技業，現在若沒台大、清大、中央、中興等「四大四中」學校，即使投履歷也很難進。

家住桃園的應屆畢業生溫先生表示，預計找尋軟體工程、資訊科技相關產業的前端工程師職缺，希望第一份工作待遇至少四萬元。