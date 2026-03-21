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中東戰火衝擊塑料供應 雙北籲民眾免驚慌：垃圾袋穩定供應

中央社／ 新北21日電
中東戰火影響石油運輸，塑膠原料供應傳出吃緊，台北市與新北市環保局表示，專用垃圾袋供應穩定。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影 胡瑞玲
中東戰火影響石油運輸，塑膠原料供應傳出吃緊，台北市與新北市環保局表示，專用垃圾袋供應穩定。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影 胡瑞玲

中東戰火影響石油運輸，塑膠原料供應傳出吃緊，引發市場搶購塑膠袋。台北市與新北市環保局今天表示，專用垃圾袋供應穩定，新北市庫存約3個月，民眾無須恐慌。

美伊戰爭打亂石化供應鏈，塑化業者表示，目前以優先供應醫療器材等長期客戶為原則，塑膠袋等業者過去多進口便宜原料，恐首當其衝，貨源將受到重大衝擊。

媒體報導部分店家塑膠袋缺貨，帶動攤商與民眾搶購。雙北推行垃圾費隨袋徵收政策，專用垃圾袋供應是否受影響備受關注。

台北市政府環境保護局資源循環管理科長林鈺惠表示，專用垃圾袋承製廠商確實有反映，對於成本及量能的擔憂；不過5家得標廠商的交貨量目前都能穩定供應，且專用垃圾袋為垃圾費隨袋徵收計價工具，不會因成本波動而漲價。

新北市府環保局清潔維護科科長蔣本芝下午接受中央社記者電訪表示，目前垃圾專用袋仍依照標案契約正常程序進行，且統計仍約有3個月的庫存量，但不會等用罄才下單，隨時依照各規格需求向製造垃圾袋的廠商下單。

蔣本芝說，新北市目前共有10種規格垃圾袋，包括7種專用袋及3種環保兩用袋，其中以5公升及14公升使用量最大。環保兩用袋（購物袋與垃圾袋合一）須有超過50%再生塑膠原料，受中東戰火影響相對較低。

蔣本芝表示，目前雙北市民眾購買的垃圾袋將可以在兩市互通使用，整體供應無虞，呼籲民眾理性購買，不必過度恐慌而囤積。

中東 塑膠袋 垃圾袋

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