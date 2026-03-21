蔣萬安、李四川現身力挺 目標「1.5 萬袋熱血」

由大大數位基金會發起的「大大攜手，讓愛永續」捐血嘉年華，從南到北在全台七縣市愛心接力，下午在台北市政府前廣場舉行，台北市長蔣萬安和投入新北市長選舉的前副市長李四川親自出席，號召現場熱情捐血的市民，全力衝刺全台募集超過1.5 萬袋熱血的里程碑。

由大大數位基金會發起的「大大攜手，讓愛永續」捐血嘉年華，從南到北在全台七縣市愛心接力，下午在台北市政府前廣場舉行，台北市長蔣萬安（左三）投入新北市長選舉的前副市長李四川（左二）親自出席，號召現場熱情捐血的市民，全力衝刺全台募集超過1.5 萬袋熱血的里程碑。記者曾吉松／攝影

由大大數位基金會發起的「大大攜手，讓愛永續」捐血嘉年華，從南到北在全台七縣市愛心接力，下午在台北市政府前廣場舉行，很多民眾捲起袖子熱烈響應。記者曾吉松／攝影

由大大數位基金會發起的「大大攜手，讓愛永續」捐血嘉年華，從南到北在全台七縣市愛心接力，下午在台北市政府前廣場舉行，台北市長蔣萬安（右）和投入新北市長選舉的前副市長李四川（左）親自出席，號召現場熱情捐血的市民，全力衝刺全台募集超過1.5 萬袋熱血的里程碑。記者曾吉松／攝影