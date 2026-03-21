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北市捷運局：金城機廠聯開案通過都審 估120年完工
台北市捷運局表示，基地達11.76公頃的萬大線金城機廠暨莒光站聯開案在昨天通過新北市都市設計審議，將投入超過200億元興建9棟住宅及1處商業設施，預計民國120年完工。
台北市捷運工程局今天發布新聞稿表示，「金城機廠暨莒光站捷運土地開發案」基地位於新北市中和區莒光路以南、土城區金城路三段以北，面積達11.76公頃，是沿線規模最大開發案。
捷運局表示，金城機廠聯開案在民國112年完成招商，由皇翔建設得標，預計投入超過新台幣200億元，興建9棟住宅、1處商業設施及大面積開放空間，在昨天通過新北市都市設計審議程序，預計今年底取得建造執照、120年完工。
捷運局說明，此案導入立體綠化與人工平台設計，整合捷運機廠設施與地面都市空間，以優化人行動線與公共使用機能為目標，營造兼具永續性與宜居性都市環境，完工後將成為新北土城及周邊地區重要生活與商業核心。
捷運萬大線第一期工程由捷運中正紀念堂站向西延伸，穿越新店溪至新北市永和區，再沿連城路、金城路抵達新北市土城區，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座金城機廠。
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