北市捷運局：金城機廠聯開案通過都審 估120年完工

台北市長蔣萬安今出席台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇時表示，回顧民國91年一場大旱，打破外界對「有翡翠水庫就不會缺水」的想像，為此也推動了北市府自民國92年起的「供水管網改善中程計畫」，20年來台北市供水管網改善，已取得具體成果。

2026-03-20 19:17