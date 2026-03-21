國際永續藝術大展登場 新北市美術館「共織宇宙」今開展

新北市美術館今舉行國際特展「共織宇宙」開幕儀式，新北市副市長朱惕之與阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）皆出席活動，展期自3月21日至9月6日。適逢新北市美術館開館將滿一周年，本次展覽結合永續環境議題與跨域藝術創作，展現城市文化地標與全球對話的能量。

「共織宇宙」是托馬斯．薩拉切諾在台首次大型個展，展覽集結藝術家20多年來橫跨藝術、科學與環境行動的重要創作成果，從蜘蛛網結構研究到大氣層實驗，探討人類與自然之間的關係。

藝術家以「蜘蛛」作為創作核心意象，源於蜘蛛網所展現的高度感知與連結能力，在一張網上，任何細微震動都會牽動整體，象徵全球氣候變遷與生態系統彼此交織的現實，引導觀眾跳脫以人類為中心的視角，重新理解萬物共生的世界觀，思考未來如何與自然合作，而非消耗自然。

展覽中呈現多件代表性創作，包括以回收塑膠袋製成、僅依靠太陽熱能升空的〈太陽能飛行博物館〉，以社群參與和環境意識為核心，以回收塑膠袋為材料，由眾人共同創作完成，僅憑太陽熱能升空，提出無需化石燃料的飛行想像。而將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據的裝置作品〈算法‧韻律〉，讓觀眾感受自然界彼此連動的關係。

朱惕之表示，氣候變遷是全球共同面對的挑戰，「共織宇宙」以藝術形式提出對環境未來的深刻提問，提醒我們人類並非孤立存在，而是與萬物共存於同一張網絡之中。

另外，新北市美術館4月25日開館滿一周年，文化局將舉辦開館周年活動，邀請民眾共同見證重要里程碑。

以回收塑膠袋製成、僅依靠太陽熱能升空的〈太陽能飛行博物館〉，以社群參與和環境意識為核心，以回收塑膠袋為材料，由眾人共同創作完成。記者江婉儀／攝影

將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據的裝置作品〈算法‧韻律〉，讓觀眾感受自然界彼此連動的關係。記者江婉儀／攝影