化學署編19餘億元 新北消防局代辦北區複合型化災事故訓練中心

環境部化學物質管理署長蔡孟裕昨參訪新北市消防局緊急應變指揮學院，已編列19億9179萬元經費，委託新北市消防局在新北市鶯歌區代辦建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心，預計115年9月動土，118年完工，強化化學災害應變與跨機關合作。

為強化化學災害防救整備與跨機關合作，環境部化學物質管理署長蔡孟裕昨率隊前往新北市消防局緊急應變指揮學院（Emergency Response Command Academy, ERCA）參訪交流，與新北市消防局長陳崇岳針對化學災害應變、指揮訓練及應變體系整合等議題進行意見交換。

消防局表示，隨著科技進步，各項化學物質被廣泛運用，一旦發生意外事故，往往造成重大傷亡，對消防救災人員更是一大危害，環境部化學物質管理署與消防局對於化災搶救有著密不可分的伙伴關係。

蔡孟裕指出，目前北部地區尚無一個完善的毒化災搶救訓練中心，因此特別編列總經費19億9179萬元，為期5年來委託新北市消防局在鶯歌區南靖段非都市土地約1.8公頃，代辦建置地上8層、地下2層的「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，將在今年9月動土，預計2029年完工，他希望透過建置訓練中心提升化學物質事故災害防救量能，建構安全化學環境，以確保國家及人民生命財產安全。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕昨參訪新北市消防局緊急應變指揮學院，編列19億9179萬元，委託在新北市鶯歌區代辦建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心，預計115年9月動土，118年完工。圖／消防提供