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淡江大橋通車煙火怎麼放? 侯友宜赴澳洲雪梨拜會頂尖煙火團隊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨，拜會全球頂尖煙火設計團隊Foti International Fireworks，由家族第7代經營者接待。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨，拜會全球頂尖煙火設計團隊Foti International Fireworks，由家族第7代經營者接待。圖／新北市府提供

淡江大橋預計今年5月正式通車，新北市府為優化「新北跨河煙火」活動品質並確保施放安全，市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨，拜會全球頂尖煙火設計團隊Foti International Fireworks。侯友宜強調，新北市不只有世界級的地標，更要有世界級的慶典，考察借鏡雪梨跨年煙火豐富經驗，結合淡江大橋地標特色，全面提升新北國際能見度。

侯友宜率團隊拜會的Foti International Fireworks為澳洲具代表性的專業煙火團隊，Foti家族傳承煙火事業已逾兩百年，自1997年起即負責雪梨跨年煙火的設計與執行。

侯友宜指出，雪梨跨年煙火能成為全球知名活動，關鍵在地景特色與專業技術的結合，此次重點考察煙火設備與橋梁結構安全的整合技術，確保施放作業不影響交通設施，同時了解在海上風浪與風向等環境下，如何精準控管施放節奏，這對未來在淡江大橋施放煙火至關重要。

淡江大橋將於今年5月通車，侯友宜說，新北將擁有全新的城市天際線，連結淡水、八里、北海岸及東北角的旅遊資源，串起「青春山海線」觀光廊帶，此次考察除技術取經，也深入研究雪梨如何運用行銷策略，將地方慶典轉化為國際矚目的城市品牌。

市府說明，未來將持續精進「閃耀新北 1314 跨河煙火」規劃，從安全管理、藝術設計到品牌傳播將全面提升，帶動沿線觀光產值，成為吸引全球旅客來台觀光的年度盛事。

新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨，拜會全球頂尖煙火設計團隊Foti International Fireworks，由家族第7代經營者接待。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜率市府團隊赴澳洲雪梨，拜會全球頂尖煙火設計團隊Foti International Fireworks，由家族第7代經營者接待。圖／新北市府提供

澳洲 淡江大橋 雪梨 煙火秀

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