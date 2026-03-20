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輔大醫院推動兒保與社區支持行動計畫 擴大在地守護網絡

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
輔大醫院推動「兒少保護與社區支持行動計畫」，在既有「全人守護計畫」基礎上持續擴大合作，與新北市小衛星合作以來，已串聯37處據點，將支持系統帶進社區，讓需要幫助的家庭不再孤單。記者江婉儀／攝影
輔大醫院推動「兒少保護與社區支持行動計畫」，在既有「全人守護計畫」基礎上持續擴大合作，與新北市小衛星合作以來，已串聯37處據點，將支持系統帶進社區，讓需要幫助的家庭不再孤單。記者江婉儀／攝影

為深化兒少保護與家庭支持服務，輔大醫院推動「兒少保護與社區支持行動計畫」，在既有「全人守護計畫」基礎上持續擴大合作，與新北市小衛星合作以來，已串聯37處據點，將支持系統帶進社區，讓需要幫助的家庭不再孤單。

輔大醫院長期投入兒少保護與家庭暴力及性侵害防治工作，除提供緊急醫療、責任通報及後續關懷服務外，新北市也新增和輔仁大學合作辦理假期營隊，並規劃社工與家長諮詢支持平台，讓服務從事後協助延伸至日常陪伴與預防支持，強化家庭與社區的接住能力。

輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁表示，醫療在兒少保護中不只是治療傷害，更是發現風險與提早介入的重要起點。本計畫與社會局及學校合作，讓服務從醫院延伸到生活現場，及時接住需要幫助的孩子與家庭，也讓守護不再是單一系統的責任，而是共同承擔的行動。

輔大兒童保護暨家庭暴力性侵害防治中心主任范修平表示，臨床與實務經驗中可以看到，許多兒少的處境往往不是單一事件，而是長期壓力與風險交織的結果，因此介入不只是處理當下，更需要持續觀察與陪伴。透過與社政及社區網絡合作，讓醫療不只停留在診間，而是成為支持系統的一環，陪著孩子與家庭逐步走向穩定與復原。

新北市社會局長李美珍表示，本次計畫結合37個小衛星據點參與，透過在地據點長期陪伴兒少與家庭，並進一步串聯輔大醫院及輔仁大學的資源，讓服務從社區延伸到醫療與教育體系。透過跨專業合作，不僅提升早期發現與即時支持的能力，也讓後續關懷與家庭支持更為完整，強化整體兒少保護網絡的連結與功能。

家庭暴力 家庭 社會局

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