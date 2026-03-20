台北市有翡翠水庫就不會缺水？ 蔣萬安舉一例打破外界想像

台北市長蔣萬安今出席台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇時表示，回顧民國91年一場大旱，打破外界對「有翡翠水庫就不會缺水」的想像，為此也推動了北市府自民國92年起的「供水管網改善中程計畫」，20年來台北市供水管網改善，已取得具體成果。

蔣萬安也說，面對未來挑戰，市府已於去年拍板啟動「下一個10年計畫」，預計投入150億元，全面導入AI智慧化管理，持續提升供水系統韌性，朝永續發展邁進。

蔣萬安參加座談致詞指出，民國91年一場大旱，當時台北市曾連續54天分區停水，市民深受缺水之苦；那時自來水管線漏水率更高達26%，形同大量珍貴水資源白白流失。為此，市府自民國92年起推動「供水管網改善中程計畫」，並自民國95年導入國際水協會（IWA）倡議的漏水控制策略。

他說，經過歷任市府團隊與第一線同仁20年持續努力，台北市累計汰換超過2900公里老舊管線，去年漏水率已降至9%，展現穩健的工程品質與管理成效。

蔣萬安表示，供水管理必須持續與時俱進，因此市府已於去年正式拍板推動「下一個10年計畫」，並編列150億元預算，核心就是建構「台北自來水智慧化管理系統（WISE）」。未來將透過即時監控各項數據、建立預測模型，進一步優化供水調度與管理效率，並確保水質穩定，目標是將漏水率再降至7%以下。

蔣萬安不忘特別感謝所有前輩奠定下的深厚基礎，並提及歐晉德前副市長當年在縮短工程期程、加速供水改善上的魄力與遠見。他表示，今日台北穩定、安全的供水成果，是跨世代共同努力的結晶。如今台北自來水事業處也已將相關成功經驗分享至越南等鄰近國家，未來市府將持續守護每一滴珍貴水資源，並透過技術交流，把臺北的成功經驗帶向國際，讓世界看見台灣。

北水處表示，經過20年改善成果，漏水率已由94年26.99%降至9.98%，且每日轄區平均供水量節省約62萬公噸，相當於每年增加一座石門水庫的有效蓄水量，得以擴大支援板新等地區用水，目前每日支援台水公司水量由19.5萬公噸提高到近期水情吃緊時之近90萬公噸，石門水庫得以增加支援新竹以及竹科的用水需求，確保經濟發展。