綠營質疑新北巨蛋孵不出、「擠牙膏」選址 體育局：謹慎評估再宣布

新北大巨蛋預計今年中公布，但新北市議會民進黨團批評，侯友宜每每出訪都是為了大巨蛋選址做規劃，從2024年喊出構想至今已邁入2026年，還停留在選址階段，極度不負責任。

總召陳永福表示，從2024年新北市喊要蓋大巨蛋，到現在2026年選址仍是未有定論。陳永福痛批，市府公布選址日期一變再變，每次被問到進度就推說還在評估，這種「拖字訣」明顯是為了政治操作，市民看到的只有市長在螢光幕前畫大餅，實質建設依舊原地踏步，這不是欺騙市民，什麼才是欺騙市民？

副召李倩萍質疑，侯友宜任期僅剩約10個月，大巨蛋選址仍未確定，令人難以接受。規畫興建可容納5萬人的場館，經費粗估超過600億元，牽涉龐大財政與長期營運責任，但整體期程與規畫顯得過於倉促，恐將重大風險留給下一任市長承擔，這對新北市並不負責任。

幹事長周雅玲則批評，這顆「大巨蛋」，原定是侯友宜在為副市長劉和然的接班之路哄抬聲量的工具，但一路「擠牙膏」，擠到現在市長提名人已換李四川，在市長最後倒數才要提出重大建設，實在是不負責任，這種拿城市發展當政治籌碼的行為，對新北市民極其不公平。

書記長李宇翔批評，新北說要蓋大巨蛋，但光是選址就選了兩年，但已經在招標的新北小巨蛋，則是2度流標慘不忍睹，呼籲侯友宜不要再「口水孵蛋」，應該要務實面對問題，尤其現在因為中東戰爭，建築原物料已是節節高漲，擠牙膏的選址方式，只會讓大巨蛋花費更高的興建成本。

新北市體育局表示，原本就預定是今年中公布選址，市府都按照預定的計畫跟期程推進，大巨蛋選址攸關區域未來數十年的發展，市府會謹慎評估以後再對外宣布。