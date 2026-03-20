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新北參訪團雪梨取經水資源 強化氣候供水韌性

中央社／ 新北20日電

新北市政參訪團今天拜會澳洲雪梨水務機構，也與地方議會交流，分享新北水資源治理經驗，並借鏡當地多元水源管理作法，盼強化新北市面對氣候變遷的供水韌性。

隨著市長侯友宜前往澳洲參訪的水利局長宋德仁表示，雪梨水務機構在海水淡化、再生水利用及水源整合方面經驗成熟，有助提升城市抗旱能力，具高度參考價值。未來盼持續深化交流，促進水務治理升級。

市府傍晚發布新聞，侯友宜表示，新北市但因地形與降雨分布不均，枯水期仍有調度挑戰。氣候變遷與極端氣候使水資源治理更重要，新北配合中央跨區調度、翡翠原水專管及改善偏鄉供水，以維持穩定供水。此行盼透過交流提升管理能力，並深化與澳洲在水務領域的合作。

此外，侯友宜與新北市議長蔣根煌，今天也率團拜會澳洲新南威爾斯州議會議長派柏（Greg Piper）及友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts），雙方就城市發展與公共建設、澳洲嚴格的槍枝管制法案、反恐科技在執法中的運用交換意見。侯友宜期待持續深化合作，並歡迎對方訪問新北。

隨行的國民黨籍新北市議員劉美芳以新聞稿表示，現場介紹澳洲議會目前約有50%的議員為女性，令她驚艷。女性參與公共事務不僅提供更溫柔、細膩的觀點，更具備改變國家樣貌、推動性別平權實質進步的力量。

羅伯茲 槍枝管制 極端氣候

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