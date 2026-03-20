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跨校創業賽事 新北加碼助攻青年

中央社／ 新北20日電

「戰國策全國創新創業競賽」今天（20日）起開放報名，至4月28日，獲獎團隊有機會直接進駐新北青創基地，獲得最完整的新創輔導並對接產業，讓青年的創意變現、夢想落地。

新北市府青年局長邱兆梅今天在記者會表示，攜手「戰國策全國創新創業競賽」，透過不同階段的競賽與實戰平台，培養青年創業家的精神，打造完整創業支持體系。競賽由原先串聯北部大專育成中心，擴大至全台育成體系，整合更多產官學資源，讓青年能在新北驗證創意、加速創業落地。

2025年在競賽「永續組」脫穎而出的新創企業加加減減股份有限公司，提供研發奈米光學塗層材料，能提升太陽能板的發電效率與減碳；共同執行長張中星在記者會分享，戰國策創新創業競賽不只是比賽，更是驗證創業想法的重要舞台，也可以增加公司的曝光度。

競賽由新北市青年局、致理科技大學及中華創業育成協會共同舉辦，致理科大創新育成中心主任陳怡孜表示，競賽總獎金達新台幣32萬元，新北市更加碼創業資源，競賽報名自20日起至4月28日，競賽主題聚焦人工智慧AI、物聯網IoT、綠色科技、金融科技、數位服務及智慧商務等前瞻應用領域。全台大專院校在校生、近5年畢業生及新創企業都可參與。

人工智慧 新創企業 創業

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