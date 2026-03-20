掃墓祭阻防山火 新北消防六大隊「清明防火搶救演練」

清明連假就要到了，很多民眾都會返鄉掃墓祭祖，為了防範焚香或是燒紙錢不小心引發墓地火災，今(20)日新北市政府消防局第六大隊在汐止區第一公墓辦理「清明防火搶救演練」，除了模擬山林火災，人車出動射水撲滅火勢，也呼籲民眾掃墓時務必確實澆熄火源再行離開。

這次演練重點，特別模擬公墓火災情境，針對消防車輛水線難以抵達的地形，運用紅外線熱顯像儀，即時掌握火場狀況，進行影像回傳與災情傳輸，提供火勢規模、延燒方向及鄰近建築物狀況，作為現場指揮官戰術決策的依據，另外，這次也運用了手機無線電做通訊使用。

新北消防局第六大隊汐止中隊長黃瑞麟提到，消防局目前都是使用手機的無線電發話的方式進行，避免通訊的中斷或是通訊不良的地方做使用。

黃瑞麟表示，針對小型消防車輛可進入之公墓林地，亦配置小型細水霧消防車，並於小型水箱消防車加裝山林噴霧滅火裝備，實地演練相關滅火戰術與操作技巧，以提升整體應變效能。也提醒民眾，清明掃墓祭，請牢記「4不1要」原則，除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、鞭炮「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，清明掃墓不用火，環保又平安。