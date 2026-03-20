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神明錢也敢偷 汐止區長青土地公廟裝電眼即時監控

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長青福壽宮過年期間遭竊，廟方安裝即時監視系統嚇阻小偷。圖／觀天下有線電視提供
長青福壽宮過年期間遭竊，廟方安裝即時監視系統嚇阻小偷。圖／觀天下有線電視提供

真的好大膽，連神明的錢也敢偷，在汐止長青里內的土地公廟，過年期間連續遭竊，偷的都是香油錢，所以除了特別小心，也擔心竊賊偷完廟會偷到住家去，所以當地里長同時也是長青福壽宮爐主陳建興決定裝監視器，嚇阻小偷再上門。

當時小偷疑似就是以鐵片黏上雙面膠，再綁上線，把廟的香油錢偷走，在汐止長青路旁的福壽宮土地公廟，在過年期間遭竊，長青福壽宮爐主陳建興同時也是長青里里長，在過年後開箱看到裡面，有幾個疑似小偷作案用的鐵片，才驚覺廟裡遭小偷光顧，無獨有偶，再往前的八連路車坪療福德宮也被偷，一樣的手法偷香油錢。

長青里長陳建興表示，小偷是利用鐵片然後用雙面膠黏著，再投進功德箱香油錢投入的地方，黏到底下的錢就可以拿上來，當時打開，就發現功德箱裡，有4個小偷作案的鐵片，應該是黏到錢到吊上來，有時候因為角度的關係，勾到東西硬拉，就斷在裡面，小偷連神明的錢都敢偷，真的一點道德心都沒有，香油錢是大家供奉神明的，不是讓大家來偷錢的。

陳建興說，以前廟也有監視系統，主機放在裡面，但之前連主機都被偷了，所以這次乾脆找觀天下有線電視裝設監視系統，主機不用放在廟裡，透過手機，大家就可以上網看，主要是因為一旁的里民，如果有狗叫就會跑來廟裡看，但是有時候三更半夜實在不安全，所以也請他以後如果有狗叫，就先從手機看監視器畫面，真的有狀況，就趕快通報110請警方來處理，而且監視錄影畫面會留存，有狀況調出來，抓小偷也比較方便一點。

目前長青福壽宮已經安裝觀天下有線電視監視系統，只要打開手機或是平板，不論在那裡，廟裡面的一舉一動，隨時能夠都能看的到，即時監控，有狀況能很快掌握，嚇阻小偷上門之外，再有類似情況，也可以調閱監視錄影畫面，協助破案。

汐止 神明 有線電視 土地公

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