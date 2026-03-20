清明掃墓看這裡 貢寮區3/28啟動分流與交管措施

清明節將至，因應掃墓人潮，為維持交通順暢並提供民眾便民服務，貢寮區公所宣布自3月28日起啟動各項祭祀服務與交通疏導措施，呼籲民眾提早安排掃墓時段，多利用非尖峰時段前往祭祖，避開4月連假高峰。

貢寮區長柯建輝表示，建議民眾可利用3月底先行祭祖，不僅人潮較少，也能減少塞車情形。公所將透過分流與現場服務，讓掃墓過程更安全順暢。

在交通方面，第9公墓於3月28、29日及4月3日實施單向通行；4月4日、5日掃墓高峰期間則全面交通管制，並提供接駁車服務。第10、11、12公墓則視車流狀況彈性實施交通管制，並安排公務車協助接送。各公墓管制時間為每日上午6時至下午1時，請民眾配合現場指引。

便民服務方面，4月4日及5日於第9至第12公墓設置服務站，免費提供鐮刀、水桶及手套等工具借用，方便民眾使用。

此外，公所也提醒，近期天氣乾燥，掃墓時務必遵守「五不一要」防火原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛散、不燃放爆竹，並在祭祀後澆水熄滅火源，共同維護環境安全。