貢寮社區銀髮共餐暖人心 行動不便長者也能享送餐關懷

新北市貢寮社區發展協會今(20)日舉辦銀髮共餐活動，邀請社區長者齊聚一堂用餐，該活動已然成為在地長者重要的交流與支持據點。不過隨著人口逐漸老化，部分長者因行動不便，已難以外出參與活動，協會也因此提供送餐到府服務，讓無法到場的長者同樣能享用熱騰騰的餐食，感受社區的關懷。

貢寮區長柯建輝今日也特別到場與長者一同用餐、閒話家常，關心他們的生活近況，並傾聽需求。區長表示，銀髮共餐不僅提供營養餐食，更是長者彼此陪伴與交流的重要時刻，未來也將持續支持相關服務，讓長輩在地安心生活。

貢寮社區發展協會理事長劉嘉倫表示，透過共餐與送餐並行的服務模式，貢寮社區持續照顧不同需求的長者，展現社區互助與關懷的溫度。