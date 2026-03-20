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過斑馬線奪2命…北市道安委員批「仍在行人地獄」 蔣萬安裁示徹查
台北市交通局今召開道安會報，其中今年2月發生2起A1事故，皆為行人走在斑馬線遭小客車撞亡，道安委員指，北市仍在行人地獄中，要求正視車輛過斑馬線時是要停讓。北市長蔣萬安裁示，徹查事故發生原因並改善。
根據北市警察局統計，截至今年2月，行人及整體死傷人數較去年同期及前3年平均低，但仍有5件到院前死亡的A1類交通事故，其中更有2名行人走在斑馬線時遭撞身亡。交通大隊表示，這2起事故都沒有紅綠燈，小客車左轉時未注意行人釀禍。
道安委員曾平毅認為，單月有2起行人走在斑馬線上遭小客車撞死，顯然北市還是在行人地獄當中，呼籲市府要正視車輛經過斑馬線時，是「停讓」不是「禮讓」。另一名委員賴淑芳說，打造停讓文化是交通局安全宣導事項重點。
同時，會議中也由北市區監理所介紹士林監理站內建置「交通安全體驗園區」，包含騎乘自行車的防護、視線死角，大型車的內輪差、視野死角，非號誌路口要如何過斑馬線及路口停讓，以及如何讀懂交通標誌規則。
道安委員陳菀蕙以美國為例，會教導小孩要利用不同視角去確保看到駕駛人的眼睛，以確認看見彼此，「到底要教什麼？要學什麼？北市要研擬完整的一套作法。」曾平毅也指，北市在北投福星公園、青年公園皆有交通教學區，兩者之間的分工要確認。
針對A1車禍，蔣萬安裁示，要求事故發生地的轄區警方留意，徹底檢視事故發生原因並改善，避免類似狀況再次發生。另外，學童道路教學方面，要求教育局建立安全學習地圖，交通局也和監理站整合資訊，提供北市國中小學，並分享教學園區的相關反饋。
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