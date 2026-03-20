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2月北市2起走斑馬線遭撞死事故 挨批仍在地獄中

中央社／ 台北20日電

台北市警察局統計，2月共發生5件A1類交通事故，其中2件為行人走在行人穿越道上遭車輛撞死。道安會報委員表示，由此可見「我們還在地獄當中」，呼籲市府努力洗刷污名。

台北市政府今天舉行道路交通安全會報，警察局交通警察大隊統計，截至今年2月，行人及整體死傷人數皆較去年同期及前3年平均低，但若細看各行政區狀況，萬華、中山、松山與南港區的整體死傷人數增加。

此外，今年2月共有5人在交通事故發生24小時內死亡，其中3人為行人、1人騎自行車、1人騎機車，行人中又有2人是走在行人穿越道上時，因肇事汽車未停讓而死亡。

交大大隊長林建良在會中說明，2起行人過行穿線遭撞死事故中，一件發生在內湖區康寧路1段，另一件發生在信義區富陽街，2起事故位置都沒有行車管制號誌（紅綠燈），都是小客車左轉時沒注意到有行人導致。

擔任台北市道安會報委員的中央警察大學交通學系教授曾平毅表示，單月就有2個行人在行穿線上被小客車撞死，「我們顯然還在地獄當中」，呼籲市府努力洗刷行人地獄污名，且應強調車輛經過行穿線要「停讓」而不是「禮讓」。

道安委員、德明財經科技大學流通管理系副教授賴淑芳則表示，針對車輛駕駛人，塑造停讓文化是接下來交通安全宣導事項的重點，但同樣要注重行人的教育、推廣防禦概念，避免讓行人產生走在行穿線上就不須注意周遭環境的錯覺。

台北市長蔣萬安最後裁示，請事故發生地的轄區警方留意，徹底檢視事故發生原因並改善，避免類似狀況再次發生，同時彙整各類交通事故樣態，透過錄製短影音等多元方式加強宣導。

行人 交通事故 交通安全

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