春天來了！陽明山海芋季開跑 來趟如詩如畫花季之旅

氣溫漸漸回暖，陽明山竹子湖的海芋已捎來春天的氣息，北投湖田社區海芋季正式拉開序幕！整片山谷被純白花海覆蓋，現正進入最佳觀賞期，邀請民眾上山感受山霧仙氣繚繞的浪漫氛圍。這裡不僅能親手採摘潔白高雅的海芋，周邊的水圳步道更是踏青首選；漫步在充滿負離子的林間小路，呼吸山野清香，開啟今年第一場如詩如畫的花季之旅。

湖田社區位處陽明山區，憑藉地處高海拔、水源充沛的得天獨厚條件，孕育出多樣化的花卉產業。每年3至4月是海芋盛開的季節，此地以「濕地型」品種為主，外型獨特的潔白「佛焰苞」如一只精緻的白瓷杯，優雅地挺立於翠綠箭形葉片之上。經由大地處完善的水源維護工程，大片海芋田如白色浪花般隨風搖曳，與遠方小油坑裊裊上升的硫磺白煙交織，構成夢幻的視覺饗宴。來到湖田除了採海芋，更推薦走訪「水車寮水圳步道」，沿途不僅能欣賞美景，聆聽清澈溪流宛如樂章一般的流水聲，還能見到以四季農耕為題的裝置藝術，其中「秋收平台—ㄟ米間」透過現代壓克力解說板與原始牆面的融合，生動呈現傳統碾米技藝，賦予歷史遺跡全新的保存意涵。

臺北市政府工務局大地工程處表示，湖田社區除了擁有絕佳自然環境，每年花季更是眾所矚目的觀光亮點。為了推廣最具代表性的海芋，湖田社區今年以「花田樂章」為主題，海芋季活動自3月13日起一路延續至4月26日。活動期間除設有各式地景花藝裝置供民眾打卡拍照，現場更提供免費的生態人文導覽等限定活動，詳細資訊可至竹子湖海芋季官方網站查詢。誠摯邀請市民朋友規劃一趟竹子湖輕旅行，漫步在水車寮水圳步道享受美妙流水聲，同時在清新的山霧與純白花田裡徹底放鬆身心，感受農村新魅力的律動。

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