議員提台北燈節燈組再利用 觀傳局：依規辦認養

台北燈節活動剛落幕，議員建議此次大型主題燈組與裝置藝術以馬年為主題，可移置馬場町公園，促進觀光效益。觀傳局今天表示，將依規定辦理認養及協助各單位自行規劃處理。

由台北市觀光傳播局主辦的「2026台北燈節」，從2月25日至3月15日在花博展區與西門展區登場，活動已順利落幕。民進黨台北市議員劉耀仁透過質詢資料建議，燈節燈具可再利用進而延伸觀光效益。

劉耀仁指出，北市府每年規劃台北燈節並製作大型主題燈組與裝置藝術，但燈節活動結束後，多數燈具及作品都被迅速拆除及收存，僅能短時間發揮展示價值。

劉耀仁表示，台北燈節的燈組及裝置藝術，若僅作短期活動使用，非常可惜，應從公共資源使用或城市觀光經營的角度，進一步規劃燈組及裝置藝術可延伸利用的空間。

他說，2026年台北燈節以馬年為主題，而萬華區的馬場町紀念公園除了有歷史典故，場域也與馬有深厚連結，市府可把部分馬年意象燈具移置至馬場町紀念公園進行期間限定展示，讓燈節燈具與地方歷史形成呼應，也可讓此區域在燈節結束後維持一定的觀光吸引力。

觀傳局透過文字回應，2026台北燈節主燈柯博文與Baby Molly材質均為玻璃纖維強化塑膠，且IP燈組因有品牌授權限制，暫時無續展規劃。

觀傳局表示，台北燈節的雙展區其他可供再利用的燈組，後續將依台北燈節展品典藏利用作業說明規定辦理認養事宜。

觀傳局表示，此次台北燈節包含競賽燈區具馬意象燈組作品共77件，燈組所有權分屬參賽者、企業、宮廟、友好城市等設置單位，將協助各單位自行規劃處理。