台北燈節落幕…變形金剛、泡泡瑪特去哪？流向曝光了

今年台北燈節3月15日落幕，但泡泡瑪特、變形金剛兩大主燈與各式燈組去向受矚；北市觀傳局今表示，IP燈組因有品牌授權限制，暫無續展規畫。另適逢生肖馬年，議員建議可將馬年意象燈具移置至馬場町紀念公園展示，延續觀光效益。

台北燈節今年首次以「雙展區、雙IP」策展，西門展區為街區布展、花博展區則在園區策展，攜手「泡泡瑪特」Baby Molly、「變形金剛」柯博文兩大IP打造雙主燈；另有藝術家燈組、友好城市及國家燈組、全台傳統競賽花燈、宮廟燈組等。

19天活動2月25日開展，3月15日落幕。民進黨議員劉耀仁認為每年台北燈節製作大型主題燈組與裝置藝術，多數燈具於活動後往往迅速拆除收存，僅短時間發揮展示價值。

劉耀仁說，萬華的馬場町紀念公園名稱源於日治時期台北競馬場歷史，場域本身與「馬」有深厚歷史連結，且腹地開闊、鄰近河濱與市區動線，具公共藝術展示空間的條件，可作為燈具延伸展示場域；建議可將部分馬年意象燈具移置至該公園期間限定展示，讓燈具與地方歷史形成呼應，也可讓該區域在燈節結束後維持一定的觀光吸引力。

觀傳局表示，2026台北燈節主燈柯博文與Baby Molly材質均為玻璃纖維強化塑膠（FRP），IP燈組因有品牌授權限制，暫無續展規畫。另雙展區其它可供再利用的燈組，依觀傳局「台北燈節展品典藏利用作業說明」規定辦理認養事宜。

觀傳局說，此次燈節包含競賽燈區具馬意象的燈組作品共77件，該燈組所有權分屬參賽者、企業、宮廟、友好城市等原設置單位所有，後續將由觀傳局協助各單位自行規畫處理。