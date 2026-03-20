新北聯合稽查 補習班接送車逾齡違規挨罰

新北市政府教育局今天表示，19日會同相關單位聯合稽查學童與幼童車，發現其中1輛補習班車輛違規未核備，且載運學生車輛的車齡逾法定年限，除裁罰外，也將追蹤業者改善情形。

教育局發布新聞表示，19日會同交通部公路局台北區監理所、新北市政府警察局，稽查中和區自強國小周邊接送學童、幼童的車輛安全。

教育局指出，攔檢5輛學幼童接送車輛，稽查重點包括滅火器、安全門等安全設備是否符合相關規定，其中1輛補習班車輛違規，違規樣態為未核備且車齡逾法定10年。

教育局統計，去年（114年）一整年共查獲幼童專用車34輛違規，違規樣態包含行車記錄器未保存2個月、車齡逾10年、隨車人員或駕駛未核備、未配置隨車人員、沒有逃生安全演練紀錄、載運對象不符、幼兒園未經核准使用幼童專用車載運幼兒，及滅火器過期等。

另外，去年一整年補習班或課後照顧中心有32輛違規。樣態包含未核備車輛、超載、車齡逾10年、駕駛資格不符、未配置隨車人員，都已完成糾正或依法裁罰。

教育局表示，聯合稽查小組每週安排1至2次動態稽查，針對車輛數量較多或違規率較高的地區，加派人力查察；並與警察局合作，在學生上、放學時段，針對違規熱點加強稽查。