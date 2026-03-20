聽新聞
0:00 / 0:00

清明科技追思 北市推多項便民措施

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市殯葬處推出包括追思小卡等多項清明掃墓便民服務。圖／北市殯葬處提供
北市殯葬處推出包括追思小卡等多項清明掃墓便民服務。圖／北市殯葬處提供

北市殯葬處今年推出多項清明便民服務，包括民眾可透過即時影像預先觀看祭拜區人潮，避開尖峰時段，園區設時空郵筒、祈福亭等，供民眾寫追思小卡；另於清明四天連假，專設八十六吋大型宣導電視牆，民眾掃描QRcode，即可將祈福留言投放至大螢幕。

殯葬處指出，市府同時也以更多元且溫馨的方式緬懷先人，將於四月三日至四月六日上午九時三十分至下午三時三十分，於富德落羽之丘樹葬區及陽明山臻善園花葬區舉辦追思音樂會。現場將以溫婉悠揚的樂聲營造祥和空間，並開放民眾點播充滿回憶的專屬曲目，陪伴家屬在寧靜中共同緬懷先人。

另外，針對線上追思，殯葬處指出，生命追思紀念網累計啟用帳號數已逾一萬一千組，近五年線上瀏覽量達三十七萬人次，未來將持續推廣，鼓勵家屬在網頁上為先人建立生活事蹟、上傳生活照片或留言追念，轉化為「家族故事館」讓後輩或親友未來也能透過影像與文字，認識未曾謀面的長輩。

北市清明掃墓期間提供掃墓公車，議員林杏兒建議，路線規畫應至少行經一個捷運站點，方便民眾可以搭乘捷運轉乘，直接搭掃墓公車到掃墓地點。

殯葬處指出，目前富德公墓可至文湖線動物圖站轉乘掃墓公車，但離陽明山公墓，最近的是捷運石牌站，距離太遠，較難結合。

林杏兒 即時影像 殯葬處

延伸閱讀

台中漢神洲際購物廣場4月試營運 地方盼規畫轉乘機制避免交通瓶頸

2026年「清明節」提早掃墓吉日大公開！記得下午三點前離開

清明前夕除墳驚見60年蔭屍 專家示警恐「呷子孫」

掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

相關新聞

清明科技追思 北市推多項便民措施

北市殯葬處今年推出多項清明便民服務，包括民眾可透過即時影像預先觀看祭拜區人潮，避開尖峰時段，園區設時空郵筒、祈福亭等，供民眾寫追思小卡；另於清明四天連假，專設八十六吋大型宣導電視牆，民眾掃描QRcode，即可將祈福留言投放至大螢幕。

侯友宜訪澳洲拚國際交流 觀摩黃金海岸藝文園區

新北市長侯友宜訪問澳洲，18日與布里斯本議長藍德斯會面，交流長照政策，並受邀參與2027亞太城市高峰會；另外，他也赴黃金...

終結AB車交換停 汐止區汐萬路要規劃收費車格

汐止汐萬路二段228巷進去有幾個社區，居住人口多，但停車位卻不夠，尤其路邊長期被人佔用停車，用機車、汽車交換停，引起不少民怨，也經常有停車糾紛，只是一年前會勘後，卻遲遲沒有動靜，所以今(19)日新北市議員張錦豪就再度召集相關單位人員會勘，追蹤進度，共且要求6月底前完成。

瑞芳區瑞濱隧道排水改善施工中 預計三月底完工

新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水改善工程，目前已進入施工階段，針對長年排水不良問題進行優化。該處每逢短時間強降雨，隧道內外便容易出現積淹水情形，影響民眾通行安全。今(19)日龍鎮里長林文清前往現場關心施工進度，了解工程推動情形。

雙溪自強路地下道雨天易淹 地方要求台鐵釐清漏水源頭

新北市雙溪區自強路連接新基北街的人行地下道，長期在強降雨及防汛期間出現積淹水情形，影響居民日常通行安全與便利。為釐清問題並尋求改善對策，今(19)日由市議員林裔綺服務處協調，會同新基里長蘇虹如、雙溪區公所、新北市養工處及台鐵公司等相關單位進行現場會勘。

樹林鎮南宮與地方仕紳、企業聯手捐警車 為員警淨車祈福

財團法人新北市樹林鎮南宮、樹林地方仕紳黃望高與榮喬振動機械，共同捐贈樹林警分局3輛警用巡邏車及偵防車，今天上午假樹林鎮南宮前廣場舉行警用車輛捐贈典禮，典禮中同時也舉行淨車祈福儀式，祈求員警值勤安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。