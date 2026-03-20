清明科技追思 北市推多項便民措施

北市殯葬處今年推出多項清明便民服務，包括民眾可透過即時影像預先觀看祭拜區人潮，避開尖峰時段，園區設時空郵筒、祈福亭等，供民眾寫追思小卡；另於清明四天連假，專設八十六吋大型宣導電視牆，民眾掃描QRcode，即可將祈福留言投放至大螢幕。

殯葬處指出，市府同時也以更多元且溫馨的方式緬懷先人，將於四月三日至四月六日上午九時三十分至下午三時三十分，於富德落羽之丘樹葬區及陽明山臻善園花葬區舉辦追思音樂會。現場將以溫婉悠揚的樂聲營造祥和空間，並開放民眾點播充滿回憶的專屬曲目，陪伴家屬在寧靜中共同緬懷先人。

另外，針對線上追思，殯葬處指出，生命追思紀念網累計啟用帳號數已逾一萬一千組，近五年線上瀏覽量達三十七萬人次，未來將持續推廣，鼓勵家屬在網頁上為先人建立生活事蹟、上傳生活照片或留言追念，轉化為「家族故事館」讓後輩或親友未來也能透過影像與文字，認識未曾謀面的長輩。

北市清明掃墓期間提供掃墓公車，議員林杏兒建議，路線規畫應至少行經一個捷運站點，方便民眾可以搭乘捷運轉乘，直接搭掃墓公車到掃墓地點。

殯葬處指出，目前富德公墓可至文湖線動物圖站轉乘掃墓公車，但離陽明山公墓，最近的是捷運石牌站，距離太遠，較難結合。