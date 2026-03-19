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侯友宜訪澳洲拚國際交流 觀摩黃金海岸藝文園區

中央社／ 新北19日電
布里斯本議長藍德斯（左）、新北市長侯友宜（右）。圖／取自侯友宜X
布里斯本議長藍德斯（左）、新北市長侯友宜（右）。圖／取自侯友宜X

新北市長侯友宜訪問澳洲，18日與布里斯本議長藍德斯會面，交流長照政策，並受邀參與2027亞太城市高峰會；另外，他也赴黃金海岸藝文園區觀摩，作為新北發展藝文空間參考。

市府說，侯友宜16日至26日率團參訪澳洲布里斯本、雪梨及墨爾本3座城市，針對新北大巨蛋、水利與水資源、觀光與跨河煙火、醫療衛生與長照等議題交流，盼望吸取國外的經驗。

侯友宜今天在臉書（Facebook）貼出圖文，他造訪黃金海岸知名的藝文園區Home of the Arts（HOTA），該園區結合藝術展覽、表演劇場、公共綠地、河景與市集。侯友宜認為，新北市美術館具備類似的潛力，有機會打造全齡藝文休憩空間。

侯友宜也在社群媒體X貼文，18日與布里斯本議長藍德斯（Sandy Landers）會面，彼此交流新北市在長照方面的努力，透過日照中心和家庭照顧者服務，落實在地安養政策。

藍德斯邀請新北市府團隊參與明年由布里斯本主辦的2027亞太城市高峰會暨市長論壇，侯友宜答應將列入規劃，並邀藍德斯訪台。

社群媒體 新北 澳洲 侯友宜

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