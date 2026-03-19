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新北溪頭公園升級啟用 共融遊戲場添親子熱點

中央社／ 新北19日電

新北市板橋區溪頭公園兒童遊戲場完成改造，投入新台幣1300萬元全面升級，導入共融式遊具與無障礙設計，今天正式啟用，提供親子安全多元的休憩空間。

板橋區公所今天表示，溪頭公園位於新興住宅區，長期為居民休閒與運動的重要場域。因應人口成長與遊憩需求提升，向新北市府景觀處爭取「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，獲全額補助新台幣1300萬元，進行整體更新。

板橋區長陳奇正表示，此次改造以安全、實用與多元設計為核心，導入特色共融遊具，讓不同年齡與能力的孩童都能共享遊戲空間，並呼應健康與福祉、減少不平等及永續城市等目標。未來將持續推動老舊設施更新，營造友善且具吸引力的公共空間。

園區設置大型複合式遊具，以「魚躍龍門」為主題，結合立體爬網、攀岩斜面與滑梯等設施，提升挑戰性與趣味性；另配置共融鞦韆、森林轉盤及造型搖搖樂等設施，並鋪設安全彈性地墊與人工草皮，強化防護功能。此外，園內設有無障礙多功能通道，提供不同能力孩童安心遊玩，兼顧共融與安全需求。

溪頭里里長余柏緯表示，當地近2年人口增加約2000人，多為年輕家庭，公園更新有助提升生活品質，也促進社區交流。

公園

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