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終結AB車交換停 汐止區汐萬路要規劃收費車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐萬路規劃收費停車格，預計三個月的時間，今年六月底前完成。圖／觀天下有線電視提供
汐萬路規劃收費停車格，預計三個月的時間，今年六月底前完成。圖／觀天下有線電視提供

汐止汐萬路二段228巷進去有幾個社區，居住人口多，但停車位卻不夠，尤其路邊長期被人佔用停車，用機車、汽車交換停，引起不少民怨，也經常有停車糾紛，只是一年前會勘後，卻遲遲沒有動靜，所以今(19)日新北市議員張錦豪就再度召集相關單位人員會勘，追蹤進度，共且要求6月底前完成。

新北市議員張錦豪表示，汐萬路二段228巷裡面有大概三個社區，因為轉彎處長期以來一直都有汽車停在路旁，在去年就來會勘，希望把這個區塊整理一下，規劃一些汽車合法的汽車格，讓大家有秩序、公平的停車。可是經過了一年，到現在相關單位都還沒有比較強力的一個執行，所以今天再次來追縱他的進度。

拱北里長兒子蘇建立說，因為里內的停車格都不夠用，沒有公用地，汐萬路二段228巷的道路比較寬大，希望能夠設停車格，提供里民使用。

張錦豪提到，會勘討論首先是處理廢棄車輛，再第二個步驟就是會有一個時間要把這個區塊的車子淨空，會在地上噴字以外，並且會把公告貼在旁邊的比較明顯處，車輛上面也都會夾通知單，把淨空時間點告訴大家，接著會將道路、環境做一個清潔，包括路面破損或是長時間地面長出雜草，再來會請公所看一下道路是不是有破損，再做整理還有畫線補繪。然後在不影響這樣動線狀況下，再規劃收費停車格，未來應該是用一個計次的方式，讓大家規矩、秩序停車，預計三個月的時間，今年六月底完成。

張錦豪

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