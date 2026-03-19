聽新聞
0:00 / 0:00
瑞芳區瑞濱隧道排水改善施工中 預計三月底完工
新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水改善工程，目前已進入施工階段，針對長年排水不良問題進行優化。該處每逢短時間強降雨，隧道內外便容易出現積淹水情形，影響民眾通行安全。今(19)日龍鎮里長林文清前往現場關心施工進度，了解工程推動情形。
瑞濱隧道周邊因既有側溝容量不足，當時雨量達一定程度時，雨水即可能漫流至路面，導致隧道出入口及周邊道路積水，行人與車輛通行受阻。該問題已存在多年，每逢豪雨便反覆發生，對居民日常生活與行車安全造成影響。
對此，交通部公路總局已進場施工，將既有側溝加深約1.5公尺，以提升整體排水能力，並配合調整相關設施，強化排水效率。工程目前持續推進中，預計於三月底前完工，完工後可望有效降低積淹水風險。
龍鎮里長林文清表示，排水問題長期困擾地方居民，樂見改善工程順利展開，今日特別到場關心施工進度，也持續與相關單位保持聯繫，期盼工程如期如質完成，從根本改善排水狀況，提升整體通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。