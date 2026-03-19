瑞芳區瑞濱隧道排水改善施工中 預計三月底完工

汐止汐萬路二段228巷進去有幾個社區，居住人口多，但停車位卻不夠，尤其路邊長期被人佔用停車，用機車、汽車交換停，引起不少民怨，也經常有停車糾紛，只是一年前會勘後，卻遲遲沒有動靜，所以今(19)日新北市議員張錦豪就再度召集相關單位人員會勘，追蹤進度，共且要求6月底前完成。

2026-03-19 18:28