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瑞芳區瑞濱隧道排水改善施工中 預計三月底完工

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
改善工程施工中，預計於三月底前完工，完工後可望有效降低積淹水風險。圖／觀天下有線電視提供
改善工程施工中，預計於三月底前完工，完工後可望有效降低積淹水風險。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水改善工程，目前已進入施工階段，針對長年排水不良問題進行優化。該處每逢短時間強降雨，隧道內外便容易出現積淹水情形，影響民眾通行安全。今(19)日龍鎮里長林文清前往現場關心施工進度，了解工程推動情形。

瑞濱隧道周邊因既有側溝容量不足，當時雨量達一定程度時，雨水即可能漫流至路面，導致隧道出入口及周邊道路積水，行人與車輛通行受阻。該問題已存在多年，每逢豪雨便反覆發生，對居民日常生活與行車安全造成影響。

對此，交通部公路總局已進場施工，將既有側溝加深約1.5公尺，以提升整體排水能力，並配合調整相關設施，強化排水效率。工程目前持續推進中，預計於三月底前完工，完工後可望有效降低積淹水風險。

龍鎮里長林文清表示，排水問題長期困擾地方居民，樂見改善工程順利展開，今日特別到場關心施工進度，也持續與相關單位保持聯繫，期盼工程如期如質完成，從根本改善排水狀況，提升整體通行安全。

施工 隧道

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