雙溪自強路地下道雨天易淹 地方要求台鐵釐清漏水源頭

新北市雙溪區自強路連接新基北街的人行地下道，長期在強降雨及防汛期間出現積淹水情形，影響居民日常通行安全與便利。為釐清問題並尋求改善對策，今(19)日由市議員林裔綺服務處協調，會同新基里長蘇虹如、雙溪區公所、新北市養工處及台鐵公司等相關單位進行現場會勘。

會勘過程中，地方反映該地下道每逢大雨即出現積水，嚴重時甚至影響通行安全，長期以來造成居民困擾。相關單位現場檢視排水設施與周邊環境，初步針對排水功能、地勢及結構進行綜合評估，盼能找出積淹水主因。

由於人行地下道上方即為鐵路路段，地方也不排除為上方設施滲漏所致。新基里長蘇虹如表示，地下道積水問題已困擾居民多年，每逢雨季更為明顯，期盼相關單位能儘速釐清原因並提出具體改善措施，讓居民有一條安全、安心的通行空間。

市議員林裔綺服務處主任黃朝銘指出，本次會勘已要求台鐵公司優先進行相關探測作業，確認是否存在上方滲漏情形，並釐清漏水源頭。後續將依檢測結果，協同各單位研擬改善方案，持續追蹤辦理進度，務求儘速解決地方長年淹水問題，保障民眾通行安全。