樹林鎮南宮與地方仕紳、企業聯手捐警車 為員警淨車祈福

財團法人新北市樹林鎮南宮、樹林地方仕紳黃望高與榮喬振動機械，共同捐贈樹林警分局3輛警用巡邏車及偵防車，今天上午假樹林鎮南宮前廣場舉行警用車輛捐贈典禮，典禮中同時也舉行淨車祈福儀式，祈求員警值勤安全。

今天典禮由新北市警局副局長呂世明、三位捐贈方代表，以及樹林警分局分局長王子雄率領分局幹部出席。眾人在鎮南宮傳統淨車祈福儀式時共同上香祈福，祈願受贈車輛未來投入治安維護與犯罪偵查工作時，能守護員警執勤安全。

身為此次捐贈方的樹林鎮南宮、仕紳黃望高及榮喬振動機械，有鑒於警察勤務具高度機動性，警用車輛損耗率較一般車輛高，特地捐贈警用車輛投入地方治安工作。

分局長王子雄表示，感謝地方團體及企業對警政工作的認同，這3輛新車的加入，不僅能有效汰換老舊設備，更強化了警方應對突發治安事件的機動能力，展現「警力有限，民力無窮」的精神，警方將妥善運用受贈物資，守護轄區民眾生命財產的安全。