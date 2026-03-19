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「大型重機停機車格」桃園4月上路...北市連兩年試辦成效曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市去年啟動機車與大型重機共用格位的試辦計畫2.0，選定12行政區14處約1054格機車格位，期間大型重機單次停放收費40元。記者林佳彣／攝影
北市去年啟動機車與大型重機共用格位的試辦計畫2.0，選定12行政區14處約1054格機車格位，期間大型重機單次停放收費40元。記者林佳彣／攝影

桃園4月起試辦開放全市機車格可停放大型重機，北市早在前年就推試辦計畫，去年2.0再擴大至12行政區上千格位。停管處今表示，今年1月提送試辦計畫報告至交通部，尚待中央回覆；停管處目前擬持續試辦且擴大，擴大範圍正研議中，並以收費格位原則。

停管處2024年4月1日開始試辦計畫1.0，試辦區域開放機車與大型重機共用停車格位，2處分別為杭州南路1段24號（交通部會議中心前）、徐州路2號（台大護理學院前），試辦期6個月，但大型重機使用率不高，僅0.03%。

停管處經檢討，去年5月15日起推出試辦計畫2.0，選定西門商圈等12行政區14處1054格機車格位供大型重機共用，大型重機以斜停2機車格位方式停放，單次收費40元。停管處企劃科長梁力元表示，試辦6個月期間，各試辦點位使用率最高為1.34%，最低為0.04%，大型重型機車總開單數為2594張。

停管處長劉瑞麟表示，試辦計畫2.0的使用率上升，有持續試辦和擴大試辦的必要，停管處已於1月將試辦計畫2.0的報告提送交通部，希望中央同意繼續試辦，迄今交通部尚未回覆。

北市現有機車格位共有26萬格，其中收費格位為6萬3000多格。劉瑞麟說，試辦計畫範圍皆為收費格位，容易管理、了解狀況，尚在評估是否全面開放。是否開放不收費車格？普通機車的停車需求仍大，且不收費機車格位數量多，人力管理相較困難，因此暫時不開放。

機車 桃園 北市 停車格

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