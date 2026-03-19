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新店「陽光橋」30日起清洗！平日分時段封閉至5月21日

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新店陽光橋長期受天侯影響造成髒汙，高灘處安排清洗作業。圖／新北市高灘處提供
新店陽光橋長期受天侯影響造成髒汙，高灘處安排清洗作業。圖／新北市高灘處提供

新北市新店區陽光運動公園內知名地標「陽光橋」，因長期受風吹日曬影響，橋體外觀逐漸出現髒污。新北市高灘處表示，將於3月30日至5月21日辦理橋體全面清洗作業，施工期間平日特定時段將實施封閉管制，提醒民眾提前改道通行。

高灘處指出，清洗作業將於每週一至週五上午9時至12時及下午1時至4時進行，施工期間橋梁暫停開放通行，以確保作業安全與施工品質；其餘時段及假日則維持開放。

高灘處長黃裕斌表示，河濱公園景觀橋梁均定期檢視與維護，陽光橋距離上次全面清洗已逾3年，橋體因長期曝曬與降雨影響產生髒污，不僅影響整體景觀，也降低夜間光雕照明效果。此次清洗須採高空作業方式進行，過程中可能有水滴落至橋下通道，為維護民眾安全，施工時段將進行必要管制。

黃裕斌說，考量陽光運動公園周邊居民與遊客通行需求，清洗工程特別安排於平日離峰時段施作，假日期間則全面暫停施工，降低對民眾影響。施工期間也將於橋梁出入口及周邊動線設置改道指引，提醒民眾配合現場管制。

高灘處建議，往來新店溪兩岸的行人可改行距離陽光橋約500公尺的中安大橋，自行車騎士則可改道距離約2.5公里的碧潭橋或約1.8公里的秀朗橋。另陽光橋平日開放時間為中午12時至下午1時、下午4時至翌日上午9時，例假日則全天開放。

新店陽光橋髒汙影響整體景觀，高灘處3月19日起安排清洗作業。圖／新北市高灘處提供
新店陽光橋髒汙影響整體景觀，高灘處3月19日起安排清洗作業。圖／新北市高灘處提供

橋梁清洗期間於陽光橋沿線設置改道告示牌面，請民眾配合改道。圖／新北市高灘處提供
橋梁清洗期間於陽光橋沿線設置改道告示牌面，請民眾配合改道。圖／新北市高灘處提供

陽光橋清洗高空作業 將封閉橋梁管制人車通行（示意圖）。圖／新北市高灘處提供
陽光橋清洗高空作業 將封閉橋梁管制人車通行（示意圖）。圖／新北市高灘處提供

陽光橋清洗作業將封閉主橋段管制通行，請民眾勿強闖以維安全。圖／新北市高灘處提供
陽光橋清洗作業將封閉主橋段管制通行，請民眾勿強闖以維安全。圖／新北市高灘處提供

黃裕斌

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