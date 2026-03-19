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「掃描QRcode祈福」掃墓變簡約、科技輔助追思！台北市連推4項便民服務

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市殯葬處今年推出多項清明掃墓便民服務。圖／北市殯葬處提供
北市殯葬處今年推出多項清明掃墓便民服務。圖／北市殯葬處提供

隨著社會結構與環保意識改變，過去耗時且講究繁複儀式的家族動員掃墓，已逐漸轉變為重視簡約與科技輔助的追思型態。台北市殯葬處今年推出多項清明便民服務，包括透過即時影像可避開掃墓尖峰；另於清明4天連假，專設86吋大型宣導電視牆，供民眾掃描QRcode祈福留言。

北市殯葬處指出，市府鼓勵市民傳統祭祀，同時也以更多元且溫馨的方式緬懷先人，為優化環保葬區的追思氛圍，將於4月3日至4月6日上午9時30分至下午3時30分，於富德落羽之丘樹葬區及陽明山臻善園花葬區舉辦追思音樂會。現場將以溫婉悠揚的樂聲營造祥和空間，並開放民眾點播充滿回憶的專屬曲目，陪伴家屬在寧靜中共同緬懷先人。

殯葬處也指出，為體貼上山掃墓民眾，民眾可透過即時影像預先觀看祭拜區人潮以避開尖峰時段，現場亦增設共享服務站提供充電座及愛心傘，園區更設置時空郵筒、祈福亭與回憶長欄，可對先人的思念寫在追思小卡上；另於清明4天連假，專設86吋大型宣導電視牆，民眾掃描QRcode，即可將祈福留言投放至大螢幕。

另外，針對線上追思，殯葬處指出，從92年啟用生命追思紀念網，至今年2月底累計啟用帳號數已逾1萬1000組，近5年線上瀏覽量達37萬人次，未來將持續推廣，鼓勵家屬在網頁上為先人建立生活事蹟、上傳生活照片或留言追念，轉化為「家族故事館」讓後輩或親友未來也能透過影像與文字，認識未曾謀面的長輩，參與家族記憶的數位典藏與傳承。

殯葬處也指出，由於富德靈骨樓建物較為老舊，為確保建物結構及存放骨骼安全，正進行結構補強工程，現場有搭設施工架，進出樓內請務必注意安全。考量清明期間祭祀人潮湧現，為確保民眾安全，目前已請廠商停工；惟因建物老舊且空間較為擁擠，請民眾多加體諒並配合現場動線及人員指引，共同維護祭祀安全。

北市自115年3月14日起至4月6日期間的周末及連假每日上午5時30分至下午5時，共計10日，提供木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線及陽明山線等5條免費掃墓公車。

北市殯葬處今年推出多項清明掃墓便民服務。圖／北市殯葬處提供
北市殯葬處今年推出多項清明掃墓便民服務。圖／北市殯葬處提供

連假 即時影像 掃墓

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