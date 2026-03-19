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雙和醫院托嬰中心啟用 服務醫護人員也開放鄰近家庭申請

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供
雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供

雙和醫院托嬰中心將於3月23日起正式收托，托嬰中心佔地約80坪，規劃收托45名幼兒，可提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務，也讓第一線守護病人的醫護人員無後顧之憂。

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，雙和醫院同仁平均年齡約37歲，正值職涯發展與家庭養育責任並重階段，每年約有70位同仁迎接新生命，打造友善托育職場環境，不僅是實質支持員工育兒需求，也是穩定醫療人員讓同仁無後顧之憂，得以安心工作的關鍵，因此去年起積極規劃設立員工子女托嬰中心，期盼在守護社區健康的同時，也成為同仁最堅強的後盾。

雙和醫院院長李明哲說，雙和醫院致力營造幸福職場，從同仁懷孕就提供產前健康檢查、孕期照護指導與彈性工作安排，在生產階段有完善的生育補助與產假制度，育兒階段則提供托育補助津貼、親職教育及推動友善職場措施，托嬰中心的設立，讓從孕期到育兒的員工支持鏈更加完善。

李明哲說，雙和醫院將托嬰中心設立在北醫大雙和校區生醫科技大樓3樓，對在醫院工作的員工來說，只要轉個彎就能見到小孩，這是醫療院所的貼心之舉，也代表守護同仁、打造幸福職場的決心。

雙和醫院托嬰中心佔地約80坪，規劃收托45名幼兒，空間設計依據嬰幼兒生心理發展需求建置，採沉浸式情境規劃，營造安全、溫馨且具啟發性的學習環境，且有專業托育團隊營運，全區設置無死角監控系統與智慧化互動管理平台。此外，托嬰中心除優先服務北醫大體系同仁子女外，也提供名額給鄰近家庭申請，強化醫院與社區連結，相關資訊可電洽(02)2242-9001。

雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供
雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供

雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供
雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供

雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供
雙和醫院托嬰中心3月23日正式收托，佔地80坪規劃收托45名幼兒，提供台北醫學大學體系員工及周遭鄰里居民嬰幼兒托育服務。圖／雙和醫院提供

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