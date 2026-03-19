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新北春紛節登場 首創MBTI市集結合音樂吸客

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
活動首日由新生代樂團「Blueburn」揭開序幕。圖／新北市高灘處提供
活動首日由新生代樂團「Blueburn」揭開序幕。圖／新北市高灘處提供

新北市年度盛事「2026新北春紛節」即將登場，以Y2K青春風格為主題，透過3大舞台與沉浸式春日體驗，打造跨世代共感的戶外活動，新北市政府邀請民眾走進高灘地，在音樂與市集中感受春日氛圍。

新北市高灘處長黃裕斌表示，春紛節春日市集歷年深受民眾喜愛，今年最大亮點為全台首創「MBTI春日市集」，將150個品牌攤位依8大人格特質分類，打造戶外大型「人格探索地圖」。民眾只要於攤位消費滿100元，即可獲得對應人格字母，集滿任4個字母可參與抽獎，並兌換「E人／I人活動胸章」，讓逛市集兼具互動與趣味。

市集內容也結合多家人氣餐飲品牌，包括新北「方人也鮮奶麻糬研究室」、日系咖啡店「鬧蟬咖啡」、台北「饌堂-黑金滷肉飯」、桃園排隊名店「惡魔天使餐車」、馬來西亞料理「星馬快餐」及「週末炸雞俱樂部」等，打造多元美食版圖。另推出「春日老饕計畫」，由三重名店「Hold食雞」與新北市三峽農會合作，依人格特質設計「E人活力組」與「I人暖心組」特色餐點。

此外，多家在地與外縣市品牌也推出春紛節限定商品，包括新北「MR.CHIMNEY煙囪先生」、「CHOCOBear巧克熊環島餐車」，以及台中「秋菓草莓大福」、「龜豆冰室」、台南「阿美嬤古早味紅茶奶」、「搗蛋KOWA喫茶店」等，讓民眾一次品嚐各地特色美食。

音樂演出方面，活動首日由新生代樂團「Blueburn」揭開序幕，並由范逸臣壓軸演出；22日則由人氣樂團「告五人」擔綱壓軸，兩日共邀請10組藝人輪番登台，帶動現場氣氛。

高灘處表示，活動期間3月21日至22日，政風室也將設置廉政宣導攤位，透過趣味遊戲與有獎徵答，宣導反貪腐、反詐騙、不送禮、不收禮等觀念，讓民眾在參與活動之餘，也能提升法治意識。

22日則由人氣樂團「告五人」擔綱壓軸。圖／新北市高灘處提供
22日則由人氣樂團「告五人」擔綱壓軸。圖／新北市高灘處提供

MR.CHIMNEY 煙囪先生-限定商品「碎培根香蒜煙囪捲」。圖／新北市高灘處提供
MR.CHIMNEY 煙囪先生-限定商品「碎培根香蒜煙囪捲」。圖／新北市高灘處提供

活動首日由范逸臣壓軸演出。圖／新北市高灘處提供
活動首日由范逸臣壓軸演出。圖／新北市高灘處提供

老饕計畫-春紛老饕套餐組。圖／新北市高灘處提供
老饕計畫-春紛老饕套餐組。圖／新北市高灘處提供

范逸臣 黃裕斌

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