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新北玩具銀行回收280公噸二手玩具 澳洲訪團來台交流取經

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
參訪團Robin和 Steven Davis穿著澳洲《妙妙犬布麗》的T恤，新北市玩具銀行LuLu立即找來回收的布麗玩具，現場洋溢歡樂氣氛。圖／新北社會局提供
參訪團Robin和 Steven Davis穿著澳洲《妙妙犬布麗》的T恤，新北市玩具銀行LuLu立即找來回收的布麗玩具，現場洋溢歡樂氣氛。圖／新北社會局提供

台灣玩具圖書館協會在2023年赴澳洲墨爾本參展後，澳洲玩具圖書館總會執行長Debbie Williams率團回訪新北市。新北市玩具銀行在近10年累積回收超過 280公噸的二手玩具再利用，昨日雙方交流時，也針對玩具材質和回收再利用等議題交換意見，共同促進玩具回收發揮最大效益。

訪問團表示，法國政府為鼓勵使用可回收的材質做玩具，會給予實質獎勵，台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，因玩具含有7種塑膠複合物，不容易回收，因此協會倡議木育玩具，也在新北市舉辦多屆木育玩具賽展，得獎作品轉為量產，從玩具變成教具，提升玩具的環保和價值。

澳洲參訪團先參訪新北市玩具銀行旗艦店玩聚窩，再到二手玩具物流中心，了解新北市如何運用二手玩具推展全民共享，運用木育玩具推廣跨代共融，並利用行動玩具車到偏鄉服務，老少共玩。

澳洲玩具圖書館總會執行長Debbie Williams 表示，該國玩具圖書館多以社區互助的小規模租借為主，而台灣卻能透過私公協力，每年處理超過 40公噸、服務上千個據點，也讓訪問團對台灣的「二手玩具再生」與「行動玩具車」獨有的回收模式印象深刻。

新北市玩具銀行主任張維庭表示，從105年成立以來，已累積回收超過 280公噸的玩具，透過分類、整理甚至修復，變成二手玩具再利用，其中有6成再回饋給兒童使用，部份給長輩和身障朋友，甚至與醫院的失智症中心合作，成為社會處方箋。當行動車外展時，在玩具醫生的帶領下，透過拆卸和重組，學生又會重燃玩玩具的興趣。

此次參訪團還包括有法國成員Dominique DUMESTE，他表示，在法國有玩具政策，玩具圖書館如果採買可回收的玩具，政府會給予獎勵。

新北市社會局主秘黃逢明表示，新北市玩具銀行一直在倡導木育玩具，即是著眼於環保和再利用，新北市回收的二手玩具不僅送到偏區，甚至送到離島和國外，讓資源和歡樂共享。

參訪團成員法國籍的Dominique DUMESTE（右）在聽取新北市玩具銀行解說玩具分類時表示，在法國政府鼓勵採買可回收的玩具。圖／新北社會局提供
參訪團成員法國籍的Dominique DUMESTE（右）在聽取新北市玩具銀行解說玩具分類時表示，在法國政府鼓勵採買可回收的玩具。圖／新北社會局提供

澳洲玩具圖書館總會訪新北玩具銀行。圖／新北社會局提供
澳洲玩具圖書館總會訪新北玩具銀行。圖／新北社會局提供

澳洲 玩具

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