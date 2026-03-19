快訊

抱怨或說人壞話不是你「不夠善良」 心理專家教如何釋放情緒

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

聽新聞
0:00 / 0:00

人生70才開始！北市職能學院開AI課 74歲學員全班「年次」最小

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市邁入超高齡，為鼓勵銀髮族持續學習、活躍老化，北市職能發展學院特別開設「數位科技：優雅慢老」課程，沒想到吸引多位70多歲學員報名。圖／北市勞動局職能發展學院提供
台北市邁入超高齡，為鼓勵銀髮族持續學習、活躍老化，北市職能發展學院特別開設「數位科技：優雅慢老」課程，沒想到吸引多位70多歲學員報名。圖／北市勞動局職能發展學院提供

北市邁入超高齡，為鼓勵銀髮族持續學習、活躍老化，北市職能發展學院開設「數位科技：優雅慢老」課程，沒想到吸引多位70多歲學員報名。

職能學院優雅慢老課程以「慢節奏、零壓力、有溫度」為核心，從基礎手機操作、LINE應用、Google搜尋到進階AI應用，循序漸進設計內容。讓長者能在安心的環境中建立數位自信，縮短世代間的數位落差。

一位出生於民國36年、現年79歲的學員分享，這是他首次走進學院。他風趣的表示自己是全班「最小的年次」，但在36小時的課程中，深刻體會到「機不可失」的真諦。課程緊貼生活，從智慧鏡頭裝扮容貌、Google行事曆運用到相機光影技巧，皆讓長者感受到科技的實用性。

結業參訪，這名七旬學員更讚嘆學院擁有專業設備與豐富資源，是各年齡層進修成長的好地方。

「人生七十才開始」不只是口號，而是一種生活態度。北市勞動局王秋冬局長表示，70歲不再只是退休的象徵，而是新階段的起點，只要願意學習，每一個年齡都可以重新出發。相關主管也強調，「優雅慢老」課程的核心在於陪伴與引導，讓長者不只是被照顧者，而是能優雅走在自己節奏裡的學習者。

隨著超高齡社會來臨，學院除了提供數位科技課程，亦開設3D列印、物聯網、餐飲製作及照顧服務等多項實務導向訓練，協助學員培養第二專長，為勞動市場注入穩定力量。有興趣的民眾可至臺北市職能發展學院官網查詢詳細資訊，或透過「勞動大學」平臺進行線上報名；若有任何疑問，歡迎撥打諮詢專線02-2872-1940（分機269、283、277、265）由專人為您服務。

3D列印 超高齡社會

延伸閱讀

扶輪社辦插花美學 汐止區厚德里不分男女學花藝

教部30+大學計畫 鼓勵30歲以上終身學習

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

相關新聞

「強迫都更」有可能嗎？議員曝業界整合手段

北市損鄰案層出不窮，甚至傳出「強迫都更」。議員認為此手段惡劣，雖然沒接獲相關陳情，倒是點出業界整合作法，例如買畸零地、買公寓某一層樓去「插旗」占有一定比例，另釋疑不是拆房子就是都更，危老重建案就是自己整棟拆掉重蓋。

人生70才開始！北市職能學院開AI課 74歲學員全班「年次」最小

北市邁入超高齡，為鼓勵銀髮族持續學習、活躍老化，北市職能發展學院開設「數位科技：優雅慢老」課程，沒想到吸引多位70多歲學員報名。

北市3年逾2千件損鄰爭議 市府嚴格列管

基泰大直案後，北市損鄰事件年年有數百件，北市中山區松江路一處危老重建案，前天還發生怪手砸破鄰房大洞，廠商承諾今施工修復，住戶批建商「搞破壞」，市府已勒令停工。建管處表示，市府嚴格列管至廠商修復和解，否則不核發使照。

新北105市道闢高架段 傳禁行機車 民代：機車族難認同

牽動新北林口、八里交通發展的市道一○五線改善工程，歷經多次流標後終決標，預計今年九月開工。規畫在兩地一百八十公尺高低落差路段新建「雙環高架橋」，改善蜿蜒陡峭、路幅不足問題。新闢高架路段原則上不開放機車通行，引發機車族反彈。專家表示，需有客觀依據來佐證政策合理性。

清明掃墓新北設139處服務站應援 38條接駁專車路線

清明時節將至，新北市政府整合各區公所、民政、警消、交通及環保等局處資源，正式啟動「清明祭祖六大便民措施」，市府團隊透過資訊整合、公墓除草、公塔法會、貼心服務站、紙錢集中站及縝密的交通規劃，提供從容且安全的祭祖環境，讓民眾在整潔安適的氛圍中傳遞思念。

北市都更、危老反成鄰宅惡夢？專家揭自保求償撇步

北市2年半前發生基泰大直損鄰案，市府創全國先例，將第三方專業公會認定機制納入損鄰規則。不過，損鄰案迄今層出不窮，管線破損、牆面裂縫都有過，民眾若遇私有財產受損，專家建議趕緊拍照、錄影等蒐證，再向建管處申訴損鄰鑑定求償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。