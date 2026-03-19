人生70才開始！北市職能學院開AI課 74歲學員全班「年次」最小

北市邁入超高齡，為鼓勵銀髮族持續學習、活躍老化，北市職能發展學院開設「數位科技：優雅慢老」課程，沒想到吸引多位70多歲學員報名。

職能學院優雅慢老課程以「慢節奏、零壓力、有溫度」為核心，從基礎手機操作、LINE應用、Google搜尋到進階AI應用，循序漸進設計內容。讓長者能在安心的環境中建立數位自信，縮短世代間的數位落差。

一位出生於民國36年、現年79歲的學員分享，這是他首次走進學院。他風趣的表示自己是全班「最小的年次」，但在36小時的課程中，深刻體會到「機不可失」的真諦。課程緊貼生活，從智慧鏡頭裝扮容貌、Google行事曆運用到相機光影技巧，皆讓長者感受到科技的實用性。

結業參訪，這名七旬學員更讚嘆學院擁有專業設備與豐富資源，是各年齡層進修成長的好地方。

「人生七十才開始」不只是口號，而是一種生活態度。北市勞動局王秋冬局長表示，70歲不再只是退休的象徵，而是新階段的起點，只要願意學習，每一個年齡都可以重新出發。相關主管也強調，「優雅慢老」課程的核心在於陪伴與引導，讓長者不只是被照顧者，而是能優雅走在自己節奏裡的學習者。

隨著超高齡社會來臨，學院除了提供數位科技課程，亦開設3D列印、物聯網、餐飲製作及照顧服務等多項實務導向訓練，協助學員培養第二專長，為勞動市場注入穩定力量。有興趣的民眾可至臺北市職能發展學院官網查詢詳細資訊，或透過「勞動大學」平臺進行線上報名；若有任何疑問，歡迎撥打諮詢專線02-2872-1940（分機269、283、277、265）由專人為您服務。