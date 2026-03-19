新北105市道闢高架段 傳禁行機車 民代：機車族難認同

牽動新北林口、八里交通發展的市道一○五線改善工程，歷經多次流標後終決標，預計今年九月開工。規畫在兩地一百八十公尺高低落差路段新建「雙環高架橋」，改善蜿蜒陡峭、路幅不足問題。新闢高架路段原則上不開放機車通行，引發機車族反彈。專家表示，需有客觀依據來佐證政策合理性。

議員陳家琪說，既有道路本來就開放機車，改善工程目的是提升安全，若完工後反而排除機車族，邏輯難以說服民眾。機車是最方便、實際的交通工具，若整體道路條件改善，反而限制機車通行，地方難接受。有機車騎士說，交通單位每逢安全疑慮就以「先禁再說」處理，缺乏整體設計思維。

新北市新工處表示，一○五市道林口端與八里端高低差大，透過高架配置降低縱坡，在設計中納入各項安全措施，包括加高防撞F型護欄、採多孔隙瀝青混凝土（ＰＡＣ）提升排水能力，彎道路段加寬以符合轉彎半徑規範，整體設計符合道路設計標準。

道路完工前，將邀集交通、警察等單位履勘，綜合評估通行車種，確保用路人安全。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，是否限制機車通行，應回到安全評估本質，檢視道路設計條件與實際風險。

高架道路若涉及坡度、照明不足、雨天視線不佳或混合車流等因素，可能增加行車風險，訂定通行管制策略時，要以具體數據佐證，而非僅憑單一考量或主觀判斷，才能獲得民眾認同。