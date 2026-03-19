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遇建案損鄰 專家：蒐證向建管處申訴

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市損鄰案層出不窮，專家點出，通常發生損鄰案件多是連棟建物，營造廠商因相鄰介面沒處理好，亂切結構桿件的鋼筋，導致鄰房牆面漏水龜裂，甚至造成結構耐震安全，民眾若遇私有財產受損，專家建議趕緊拍照、錄影等蒐證，再向建管處申訴損鄰鑑定求償。

市府在基泰大直案後，二○二三年九月修訂「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，將第三方專業公會納入公共安全及損壞責任認定機制；會勘除建案建築師、專任技師，增加由建管處指派的第三方專業公會會同鄰損現場勘查，且由第三方專業公會複核，損鄰樣態如牆面、地坪出現裂縫，外牆磁磚擠壓剝落或滲漏水、管線破損等。

北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，都更案、危老重建案要拆除原建物時，起造人都會向北市建管處申請拆除執照，施工時承造人即營造廠，會依據拆除圖說與施工計畫施工。

徐茂卿指出，營造廠商要依照施工計畫的圖說去拆除，若造成鄰房牆壁破洞等損害狀況，建物所有權人也要趕緊拍照、錄影等蒐證，再向建管處申訴損鄰鑑定求償，後續會由結構技師公會鑑定並釐清責任，由起造人、承造人即營造廠商共同負責賠償善後。

徐茂卿說，通常發生損鄰案件多是連棟建物，他舉例一幢十棟建物中有八棟要都更，拆除剩下二棟，營造廠商因相鄰介面沒處理好，亂切結構桿件的鋼筋，導致住戶牆面漏水龜裂，進一步造成結構耐震安全疑慮。還有開挖地下室時，把隔壁建物的基腳部份敲除，又施工不慎釀成地層下陷，造成損鄰新聞案件不斷地發生。

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