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北市3年逾2千件損鄰爭議 市府嚴格列管

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市松江路一處危老重建拆除工程前天造成鄰損（圖），市府勒令停工。圖／讀者提供
北市松江路一處危老重建拆除工程前天造成鄰損（圖），市府勒令停工。圖／讀者提供

基泰大直案後，北市損鄰事件年年有數百件，北市中山區松江路一處危老重建案，前天還發生怪手砸破鄰房大洞，廠商承諾今施工修復，住戶批建商「搞破壞」，市府已勒令停工。建管處表示，市府嚴格列管至廠商修復和解，否則不核發使照。

北市二○二三年損鄰事件成案六二八件、現列管一三二件；二○二四年九二九件、列管三八○件；二○二五年四二○件中尚列管一○九件；今年一三二件列管廿八件。三年來共二一○九件列管六四九件。

松江路一處危老重建案拆除時，怪手撞破鄰房三樓牆面一大洞，被民眾貼上網要求公評。有人直呼「鑿壁借光嗎」，許多人說是「建商老招」，點出是「牆破（強迫）都更」。住戶表示，撞破地點在自家餐廳，妻子前天下午四時聽到巨大聲響，發現牆面破洞，石塊掉滿地，鋼筋也彎曲，嚇壞了。

建管處裁罰九萬元並勒令停工；廠商表示，當時怪手轉彎不小心撞到，今天會把洞補起來。該處是八層樓民宅拆除原地重建，也做鷹架等防護措施，近期將完工。

損鄰案連年破數百件，引發民眾憂心「強迫都更」。議員陳怡君表示，坊間傳言「都更談不攏，業者會弄到損鄰非常嚴重，逼得你不得不談」，北市府應加強宣導力道。但議員李明賢說，都更案規畫時已畫定基地面積，建商若藉損鄰逼周邊住戶都更，建照要重新申請，應該不會願意。

建管處表示，台北地質鬆軟老屋多，建物密集，工程開挖地下室，鄰房易受土體擾動影響，但損鄰案絕大多數屬「非結構性」細微損傷，無公共安全之虞；且以受損戶數統計，同棟建築申報多件，市府均列管至建商修復和解，否則不核發使照。

北市松江路一處危老重建拆除工程（圖）前天造成鄰損，市府勒令停工。記者林佳彣／攝影
北市松江路一處危老重建拆除工程（圖）前天造成鄰損，市府勒令停工。記者林佳彣／攝影

住戶 陳怡君 李明賢

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