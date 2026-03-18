影／蘇巧慧接力現身三重餐會 高歌「粉紅超跑」炒熱氣氛

新北市三重區里長聯誼會新春餐會今晚間舉行，藍綠陣營接力現身。國民黨新北市長參選人李四川先行離場後，民進黨新北長參選人蘇巧慧約晚間8時抵達會場，除向在場里長致詞拜年，還在致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。

蘇巧慧致詞時表示，長期與三重地區里長互動密切，過去10年累積大量服務經驗，近500天來更進一步擴大服務範圍，深入地方大街小巷，與議員及團隊共同處理民眾反映事項，「只要有需求，我們都盡全力解決」。她也肯定三重里長彼此合作密切、組織運作順暢，讓地方治理更有效率。

她指出，未來將持續推動市政願景，包括加速都市更新、改善市容環境，同時也已提出免費營養午餐、減輕醫療負擔、長者假牙補助及敬老卡升級等六大福利政策，獲得現場里長正面回應。她強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。

蘇巧慧最後也向在場里長喊話，盼大家在年底選舉順利連任，延續團隊合作，一起為新北市發展努力，並表示希望未來有機會與地方攜手推動更多建設。

民進黨新北長參選人蘇巧慧（右）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

民進黨新北長參選人蘇巧慧（左三）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影