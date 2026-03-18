李四川談藍白合：尊重黨部協議、傾聽地方聲音

國民黨新北市長參選人李四川今出席三重區里長聯誼會新春聯誼餐會，針對藍白整合方式與近期民調變化表示，相關決策將尊重黨部協調結果，並強調自己會按照既定步調推進選戰，持續傾聽地方基層聲音。

對於藍白協議採「全民調」方式決定人選，李四川表示，相關機制仍由黨部與藍白協調，他個人「都尊重黨部的決定」。至於外界關注的對比式民調，他未多做評論，僅重申將配合整體規畫。

針對最新民調顯示其與民進黨立委蘇巧慧支持度差距縮小至約1個百分點，李四川表示，民調本來就會上上下下，自己都會悉心參考，但不會因此改變節奏，「還是會照著我的步驟」，並持續傾聽基層聲音。

對於外界質疑近期公開行程偏少，李四川則回應，實際上行程並未減少，只是未對外公開。他表示，自己從清晨6點多便開始跑行程，今天已拜訪完八里所有的里長，「一定會按照我的步驟，提出對新北市精進的政策」。

李四川強調，未來將在完整蒐集地方意見後，提出更具體的新北市政精進方案，作為後續選戰與政策規畫的重要依據。