聽新聞
0:00 / 0:00
侯友宜出訪澳洲布里斯本 與僑胞會面熱鬧爆桌
新北市長侯友宜訪問澳洲，第一站抵達布里斯本，當地僑胞熱情迎接，由羅富齡僑務委員主辦晚宴，原號召200人出席，最終爆場近300人出席。侯友宜致詞表示，感謝僑界人士在國外打拚，依然心繫台灣，隨後還逐桌合照，他的自拍技術也引起現場歡呼聲不斷。
侯友宜表示，新北市近年捷運建設發展迅速，在他任內兩年就有一條捷運線通車，透過交通路網串連北北基桃千萬人生活圈，新北市就是中心。
在台灣出身的布里斯本副議長黃文毅也說，他特別向布里斯本市長報告要接待家鄉來的貴賓，才能提前離開會議出席晚宴，更說母親是淡水人，自己在台北萬華長大，與板橋僅一橋之隔，因此他清楚了解新北市在侯友宜任內的大幅改變、進步。
在晚宴中，侯友宜也逐桌合照，他的自拍技術也引起現場歡呼聲不斷，侯友宜也準備馬年小福袋送給現場與會人員，並介紹福袋以旋轉木馬為設計靈感，祝大家能「轉」出好運。侯友宜接下來將前往雪梨和墨爾本，據了解，每座城市都安排與僑界人士會面交流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。