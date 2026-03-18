侯友宜出訪澳洲布里斯本 與僑胞會面熱鬧爆桌

新北市長侯友宜訪問澳洲，第一站抵達布里斯本，當地僑胞熱情迎接，由羅富齡僑務委員主辦晚宴，原號召200人出席，最終爆場近300人出席。侯友宜致詞表示，感謝僑界人士在國外打拚，依然心繫台灣，隨後還逐桌合照，他的自拍技術也引起現場歡呼聲不斷。

侯友宜表示，新北市近年捷運建設發展迅速，在他任內兩年就有一條捷運線通車，透過交通路網串連北北基桃千萬人生活圈，新北市就是中心。

在台灣出身的布里斯本副議長黃文毅也說，他特別向布里斯本市長報告要接待家鄉來的貴賓，才能提前離開會議出席晚宴，更說母親是淡水人，自己在台北萬華長大，與板橋僅一橋之隔，因此他清楚了解新北市在侯友宜任內的大幅改變、進步。

在晚宴中，侯友宜也逐桌合照，他的自拍技術也引起現場歡呼聲不斷，侯友宜也準備馬年小福袋送給現場與會人員，並介紹福袋以旋轉木馬為設計靈感，祝大家能「轉」出好運。侯友宜接下來將前往雪梨和墨爾本，據了解，每座城市都安排與僑界人士會面交流。

新北市長侯友宜出訪澳洲布里斯本，受到當地僑胞熱情迎接，現場氣氛歡樂。圖／翻攝畫面