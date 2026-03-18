合作救高風險家庭 新北家防中心獲社安網卓越獎

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心推動跨網絡合作與高風險個案處遇有成，獲衛生福利部「社安網卓越獎」，今天於市政會議分享實務經驗，展現社會安全網運作成果。

新北市社會局表示，家防中心以鶯歌區近9旬父親與罹患精神疾病之子同住為背景，提案「遠親不如近鄰，老老照顧啟示錄」獲選「社安網卓越獎」。

案例中的兒子因拒絕服藥，導致病情反覆且對父親施暴。某日父子發生衝突，警消到場，因兒子有自傷與傷人之虞，被緊急送精神專科醫院就醫。後續家防中心介入服務，由社區照顧年邁的父親，兒子長期接受精神醫療。

社會局長李美珍、家防中心主任許芝綺、社工員楊純惠今天在市政會議，分享第一線人員推動強化社會安全網的實務成效。

許芝綺告訴中央社記者，包括社工員楊純惠、社工師張瑀倩及鶯歌區永昌發展協會輔導理事長段淑惠，與警政、衛政、社政與社區協力合作，形成完整支持系統。

此外，新北市政府另以兒少遭網路性剝削保護案件，獲台灣防暴聯盟「菁網獎」全國佳作。社會局指出，個案因長期處於高壓與貶抑的家庭環境，在網路尋求認同而遭性剝削業者控制。

市府整合社政、警政、醫療及教育資源即時介入，終止性剝削行為，並透過創傷照護，協助兒少與家庭重建功能，回復穩定生活。

社會局強調，未來將持續深化社會安全網，強化跨網絡合作，提升弱勢族群保護與支持量能。

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