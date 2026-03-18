立委提案運彩條例修法 運彩公會理事長：苦守寒窯18年終有人聽見

國民黨立委廖偉翔、黃仁、呂玉玲等19位委員近日針對「運動彩券發行條例」提案修法，重點包括調整獎金支出結構、優化銷管費用機制，並與國際市場接軌，以改善現行制度長期存在之競爭劣勢。中華民國運彩公會理事長何昱奇說，這是「王寶釧苦守寒窯18年，終於有人聽見了。」修法具備高度正當性與制度合理性，將有助於提升台灣運彩市場競爭力，並引導地下資金回流合法體系。

何昱奇說，多年來，台灣運動彩券長期處於制度限制之下，獎金支出率偏低、銷管結構僵化，導致市場競爭力不足，地下賭盤外流嚴重。這不是市場問題，這是制度問題，而今天，終於有人願意正視。

他說，現行制度下獎金支出率偏低，已難以與國際80%至90%以上回饋水準競爭，導致市場資金外流，影響產業發展與體育財源穩定。本次修法另一重點，在於增加發行機構盈餘回饋機制，規劃每年提撥30%盈餘挹注運動部，強化體育發展基金來源。

例如，原本標案每年70億，但書增加30%，就變成多了21億，合計有91億給運動發展基金使用。這不是讓誰多賺，而是讓合法市場變大、體育資源變多。

何昱奇說，此舉將形成三贏局面：一、消費者可享有更公平合理的投注環境。二、政府獲得更穩定且成長的體育財源。三、經銷體系得以提升經營空間，促進產業永續發展。

相關人士強調，本次修法並非單純產業商業利益調整，而是透過制度優化，擴大合法市場規模，進一步提升整體公共利益，對台灣體育發展具有長期正面效益。